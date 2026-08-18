Gritos, quejas y mareos en un Cercanías entre València y Castelló a más de 30 grados sin aire acondicionado: «Nos están matando»

Un día después de que usuarios de Renfe denunciaran la saturación de un regional que conectaba València con Vinaròs, este martes, el Cercanías de las 21.20 horas entre València y Castelló se ha convertido en «un infierno» para los pasajeros. Así lo denuncian viajeros afectados, que se han visto obligados a hacer el trayecto «sin aire acondicionado», asegura.

Con una temperatura exterior de 34 grados, explican que «aquí dentro parece que haga mucho más, es insoportable». Y las quejas no se han hecho esperar.

Uno de los pasajeros asegura que no han tardado en alertar de la situación llamando «por el teléfono de emergencias que comunica con el conductor», porque el intenso calor no ha tardado en provocar un malestar que se ha compartido y verbalizado dentro de los vagones.

Según relata el mismo afectado, después de las primeras llamadas, a alguien que se ha quejado «le han dicho que no habían puesto el aire porque se estaba bien, pero que iban a conectarlo», aunque transcurrido un tiempo «aquí no se ha notado nada».

Mareos, ansiedad y gritos

La situación ha comenzado a tensarse, «hay gente que dice que se estaba mareando» y alguna persona «ha empezado a tener ansiedad».Después de nuevas llamadas para advertir del enfado general «nadie ha contestado» y han empezado a escucharse gritos como un «nos están matando» de alguien indignado, describe.

Finalmente, antes las persistentes quejas de los pasajeros, han acabado por confirmarles que «se hay una avería y no pueden hacer nada». Y en esas circunstancias, con un tren «que está lleno», los usuarios no han tenido más remedio que completar el trayecto previsto, en el caso de los que han hecho el recorrido completo, durante más de una hora y media.

Las críticas inciden en que no debería permitirse que los convoyes circularan en esas condiciones y reprochen que «nadie ha dado la cara, aunque sabían que era insoportable, peor que estar en una sauna».