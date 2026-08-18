Cuando el calor es el verdugo: hay ocho veces más muertes por las altas temperaturas que hace cinco años en Castellón

El calor se cobra cada vez más víctimas mortales en Castellón y, tras analizar los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto Carlos III, entidad pública, las estadísticas indican que las altas temperaturas son ya un factor principal de riesgo, especialmente para mayores de 65, según los expertos. Las muertes en verano de 2026 respecto al verano de 2021 se han multiplicado por ocho en la provincia: han pasado de 9 a 72.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Relación de fallecimientos entre 2021, 2025 y 2026

Las sucesivas olas de calor que se han producido este verano en la provincia de Castellón se han traducido en 55 muertes desde el 1 de julio hasta el 16 de agosto, según el MoMo. Los fallecimientos alcanzan los 72 cuando se toman los datos desde el 1 de junio.

El recuento

Así, en lo que va de agosto ya ha habido 19 muertes en Castellón atribuibles al calor, según el Momo. De seguir a este ritmo, los decesos podrían llegar a superar las 36 defunciones que hubo que lamentar en el mes de julio, aunque un descenso de las temperaturas como el pronosticado para el próximo fin de semana según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podría ayudar a moderar la cantidad de muertes diarias.

A esas muertes de julio y agosto, hay que añadir también las del pasado junio (a pesar de que no todo ese mes correspondiese al verano), ya que resultó especialmente cálido en muchas zonas de la provincia. Así, se produjeron 17 muertes atribuibles al calor.

Y respecto al año pasado, ¿qué?

La comparativa entre 2026 y 2025, es similar en lo que respecta a julio y agosto. Aún así, este año, con esos 55 fallecimientos, se superan las 49 defunciones que hubo en el mismo período del año anterior.

Donde realmente se nota la diferencia con 2025 es cuando se tiene en cuenta junio, pues el año pasado solo hubo 4 muertes por calor este mes. Así, entre el 1 de junio y el 16 de agosto de 2025 había habido 53 muertes. Este año van 19 decesos más atribuibles al calor.

Superado el récord de 2022

Este verano de 2026, además, ya es el peor desde que el MoMo registra datos (2020). Hasta ahora, el verano más aciago hasta un 16 de agosto había sido 2022, cuando hubo 63 fallecimientos por calor. En 2024 fueron 34; en 2023 se produjeron 14; en 2021 se lamentaron 9. Así pues, respecto a hace cinco años se han multiplicado las muertes por ocho.

Algunas de las causas de este aumento en las muertes, según multitud de colegios oficiales de médicos de España, son la larga duración de los episodios de bochorno y las noches tórridas e infernales que se han incrementado en Castellón (son las noches en las que las temperaturas no bajan de 25ºC y 30ºC respectivamente).

Según indican, la mortalidad cardiovascular se ha incrementado en un 12%, con más infartos e ictus que derivan en decesos, con el calor como factor desencadenante de la dolencia. El mal descanso y el empeoramiento de la presión arterial elevada son dos consecuencias de estas temperaturas que siguen batiendo récords nocturnos. Tan solo el sábado por la noche no se registró una noche tórrida en ninguna localidad en todo lo que va de verano, y fue después del episodio de fuertes lluvias que bajó las temperaturas.

Las personas mayores de 65 años son las más susceptibles a padecer alguna de estas crisis potencialmente mortales, por lo que se recomienda extremar las precauciones en sus casos.