El Imserso abre reservas en la Comunitat con los hoteles de Castellón en pie de guerra

El Imserso ya tiene fecha de salida para la nueva temporada, pero en Castellón el programa arranca rodeado de tensión. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales comenzará a comercializar los viajes de la campaña 2026-2027 a partir del 14 de septiembre, aunque en la Comunitat Valenciana las reservas se abrirán el miércoles 16 de septiembre para las personas usuarias preferentes y un día después, el jueves 17, para las no preferentes.

El calendario llega en pleno malestar de los hoteles de Castellón, que amenazan con reducir todavía más su participación e incluso abandonar el programa si el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no revisa al alza las condiciones económicas. La patronal Hosbec advierte de que las tarifas actuales no cubren los costes reales de explotación y que el Imserso, concebido como una herramienta para mantener actividad en invierno, se ha convertido para muchos establecimientos en un programa deficitario.

El Ministerio ha comenzado a enviar 2.938.156 cartas a las 4.602.255 personas acreditadas para viajar esta temporada. En esas comunicaciones se incluyen los cuatro dígitos necesarios para reservar o comprar los viajes, así como la fecha a partir de la cual cada usuario puede acceder a la comercialización. Quienes lo necesiten también podrán obtener un duplicado de la acreditación a través de la sede electrónica del Imserso.

Casi 900.000 plazas en toda España

En total, la nueva campaña ofrece 879.213 plazas en toda España. El grueso corresponde al turismo de costa peninsular, con 440.284 plazas, el 50,1% del total. La costa insular contará con 228.142 plazas, el 25,9%, mientras que el turismo de escapada —circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y viajes de procedencia europea— suma 210.787 plazas, el 23,9%.

La venta se realizará de forma escalonada por comunidades autónomas. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja podrán reservar desde el 14 de septiembre si son usuarios preferentes y desde el 15 si no lo son. En el caso de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco, el turno llegará el 16 y 17 de septiembre.

Una pareja de jubilados descansa en la playa. / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

Durante los primeros días de comercialización, del 14 al 18 de septiembre, los usuarios solo podrán reservar los viajes asignados a su cupo provincial, con el objetivo de escalonar la venta y evitar la sobrecarga de las centrales de reservas. A partir del sábado 19 de septiembre se abrirá la posibilidad de reservar plazas que hayan quedado sin vender de cualquier provincia. El proceso seguirá activo durante toda la temporada, ya que las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan nuevas disponibilidades.

El Gobierno mantiene además dos novedades introducidas en la temporada anterior. Por un lado, una tarifa reducida de 50 euros para pensionistas con menos recursos, con independencia del destino, en la que el Imserso asume el resto del coste. Para esta modalidad se han reservado 7.447 plazas destinadas a personas con una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas. Por otro, se mantiene una reserva de plazas para usuarios que quieran viajar con sus animales de compañía en destinos de costa peninsular e insular.

El Imserso subraya que el programa busca favorecer el envejecimiento activo, combatir la soledad y sostener actividad turística y empleo en temporada baja. De hecho, el organismo ha distribuido el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña para evitar la concentración de viajes en pocas fechas y contribuir a la desestacionalización.

El sector pide revisar al alza las tarifas

Ese objetivo, sin embargo, choca con el enfado creciente del sector hotelero. En Castellón, donde el turismo de invierno sigue siendo uno de los grandes retos, Hosbec advierte de que la continuidad del programa está en riesgo si no se actualizan las tarifas. La patronal sostiene que la oferta actual se sitúa en torno a los 28-30 euros por persona y día en pensión completa, con servicios incluidos como agua, vino, animación y toda la operativa de hoteles de tres y cuatro estrellas.

Los empresarios consideran que esa cantidad es insuficiente para cubrir los costes reales. Según sus cálculos, el precio mínimo para no operar a pérdidas debería situarse en no menos de 35 euros más IVA por persona y día, teniendo en cuenta personal, energía, materias primas y los servicios complementarios exigidos. Hosbec denuncia que la dotación económica se ha vuelto a congelar pese a que los costes de producción del sector han crecido por encima del 30%.