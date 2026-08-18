Porcelanosa proyecta una mina de arcilla entre Teruel y Castellón para reducir su dependencia exterior

Porcelanosa avanza en su estrategia para reforzar el suministro de materias primas de cercanía para su producción cerámica. La mercantil Portome, filial minera del gigante azulejero con sede en Vila-real, ha solicitado la autorización del permiso de investigación para la puesta en valor de los minerales existentes en la mina Lucía, ubicada en Bordón (Teruel) y Olocau del Rey, ya en Castellón.

El anuncio, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), abre ahora un periodo de 30 días para que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar observaciones. En la documentación técnica del proyecto se detalla que Portome pretende estudiar los minerales arcillosos y arenosos existentes en la demarcación minera Lucía para valorar su posible uso en el sector cerámico y, especialmente, en el abastecimiento del propio Grupo Porcelanosa.

El informe apunta que ya existen indicios de calidad superficial que justifican la inversión en la investigación, con el objetivo de determinar la disposición, potencia y calidad de los filones arcillosos. Además, la empresa justifica el interés del proyecto en las características físico-químicas de las arcillas de la zona, que considera complementarias a las de otras explotaciones que Portome ya posee en Teruel. La documentación señala que estas materias primas podrían garantizar continuidad en el suministro de arcilla al sector azulejero de Castellón y, de forma particular, a Porcelanosa.

El informe encuadra esta actuación dentro del proyecto de valorización de las arcillas de Teruel impulsado por el grupo. La idea, según consta en el proyecto, es combinar materiales procedentes de distintos yacimientos para elaborar mix arcillosos de calidad y estabilidad suficientes para entrar directamente en las mezclas cerámicas de las fábricas de Porcelanosa. Para ello, el grupo adquirió hace tres años 62.000 metros cuadrados de suelo industrial en el polígono Los Estancos de Alcorisa, donde ubicará una planta de valorización de arcillas.

Desde Porcelanosa subrayan que se trata de una actuación enmarcada en la estrategia global del grupo, cuyo objetivo es «garantizar la cadena integral de suministro, producción y distribución» de sus productos, asegurando al mismo tiempo «el cumplimiento de los más altos estándares en materia ambiental, de sostenibilidad y calidad». La compañía defiende que este control se materializa en la sustitución de materias primas importadas por minerales de proximidad, lo que contribuye a reducir la huella de carbono, impulsar el desarrollo regional y reforzar el compromiso con el entorno.

Inversión en tres años

Desde el grupo destacan que se trata de una fase muy inicial del proyecto, correspondiente a un permiso de investigación, que contempla únicamente pequeñas prospecciones destinadas a analizar el tipo de mineral existente.

La concesión asociada a la mina Lucía se localiza prácticamente en su totalidad en el municipio turolense de Bordón, afectando en menor medida a Olocau del Rey, sin incidencia sobre el nacimiento del río Bordón ni sobre otras zonas protegidas. La inversión prevista para la investigación minera asciende a 40.647,50 euros repartidos en tres anualidades.

La iniciativa llega en un momento en el que la industria cerámica busca reforzar su autonomía en materias primas tras los problemas de suministro vividos en los últimos años. El propio informe defiende que la cerámica española debe apostar por inversiones en redes de suministro de cercanía para ser “más fuerte, más competitiva y menos voluble a situaciones externas”.