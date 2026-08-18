La previsión meteorológica anuncia una noche infernal en Castellón: dormir será una odisea

El verano encara ya su recta final, pero se resiste a dar un respiro a los castellonenses, que van a tener que soportar un nuevo episodio de temperaturas extremas. Será corto, ya que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un importante descenso en los termómetros cara al final de la semana, aunque intenso, sobre todo durante la noche, cuando costará conciliar el sueño.

Y es que el modelo Harmonie-Arome dibuja un panorama inquietante cara a la madrugada del jueves, con registros inéditos. La responsable: una ponentà que llega a la Comunitat Valenciana y que traerá un viento seco y caliente que disparará los termómetros.

Máximas de 34 grados

La previsión contempla que las máximas en la provincia pueden alcanzar los 34 grados durante la madrugada. Es el caso de municipios situados en el prelitoral sur, aproximadamente a la altura de la Vall d'Uixó, sobre las 3.00 horas. También espera una noche difícil en Benicàssim, cuando el mercurio se puede situar en ese mismo registro una hora antes.

En rojo, las zonas donde las temperaturas máximas de madrugada serán más altas. / Aemet

La situación no será mucho mejor en el resto del territorio provincial, a excepción de la comarca de Els Ports, donde las máximas se sitúan de madrugada entre los 20 y los 22 grados.

Bajada de las temperaturas

La "buena noticia", como explican desde la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), es que parece que será el último coletazo del verano en Castellón. "Aunque a finales de agosto y principios de septiembre aún pueda hacer calor, ya no es tan intenso como la ola de calor. Por lo tanto, podemos decir que cuando superemos el oeste del miércoles al jueves, lo peor del verano ya habrá terminado", indican en una publicación en redes sociales.

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Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: