La 'vuelta al cole' se dispara en Castellón: esto costará a las familias

La finalización de las vacaciones de verano para los más jóvenes está a la vuelta de la esquina y, con ella, llega también el regreso a las aulas. Para padres y madres comienza una de las épocas del año en las que toca rascarse el bolsillo para hacer frente a la compra de material escolar, libros, uniformes y otros gastos relacionados con el inicio del curso.

La Asociación Española de Consumidores ha elaborado un informe de previsión sobre el gasto que supondrá para las familias españolas la vuelta al colegio, teniendo en cuenta tanto el alza de los precios como las dificultades económicas que atraviesan muchos hogares. Ante esta situación, la propia asociación reclama a los centros educativos «contención» en la vuelta al cole para evitar que el inicio del curso suponga un desembolso excesivo para las economías familiares.

Los primeros indicadores sitúan a la Comunitat Valenciana empatada en la décima posición, de menor a mayor gasto, con 680 euros por alumno en la enseñanza pública. En la educación concertada, el territorio valenciano ocupa la séptima posición, empatada con Canarias, con un gasto de 720 euros por estudiante. Por último, en la escuela privada, el desembolso alcanza los 1.799 euros, una cifra ligeramente superior a la media nacional, aproximadamente un 1,6 % más.

Nuevo aumento del gasto

El coste de la vuelta al cole continúa aumentando en los últimos años y cada vez resulta más difícil de asumir para las economías domésticas. En 2025, el gasto medio de las familias castellonenses alcanzó los 502 euros, una cifra que ya suponía un récord en la inversión destinada al equipamiento y al material escolar. Un año antes, en 2024, las familias de la provincia tuvieron que desembolsar alrededor de 450 euros.

Imagen de material escolar en una papelería de Castelló. / Mediterráneo.

Con los 680 euros previstos para este 2026, y tomando como referencia los datos aportados por la Asociación Española de Consumidores, el gasto escolar se ha incrementado en 230 euros en apenas dos años, lo que supone un aumento del 51,1 % respecto a 2024. Una evolución que pone todavía más presión sobre las familias a pocas semanas de que comiencen las clases.

Reacción de Fampa Castelló-Penyagolosa

Vicente Gumbau, presidente de Fampa Castelló-Penyagolosa, considera que los datos aportados son algo «exagerados», aunque reconoce que este año el inicio del curso supondrá un coste todavía «más grande» respecto al pasado y que la cifra «no será muy diferente» de la realidad.

«A nivel de administración, deberían mantener el cheque-libro de 160 euros y los colegios deberían buscar las opciones más baratas para que las familias puedan contener el gasto», explica Gumbau al plantear algunas posibles soluciones.

No obstante, Gumbau establece diferencias entre el gasto que pueden afrontar las familias en ciudades como Castelló y el de otros municipios de menor población. En estos últimos, señala, la realidad económica y las posibilidades de las familias pueden ser diferentes en función del tamaño de la localidad.