Aemet activa una doble alerta amarilla en Castellón: por calor y por lluvia y granizo

Situación muy revuelta en lo meteorológico para Castellón. Si para la jornada del miércoles se esperan temperaturas que pueden llegar a los 42 grados, ahora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una doble alerta amarilla en la provincia, por calor y por lluvia.

Es el jueves, entre las 12.00 y las 20.00 horas, cuando estará en vigor este aviso. Será en los municipios del litoral sur donde se vivan ambos fenómenos, ya que convivirán máximas de 36 grados con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

En el resto de la provincia la alerta amarilla únicamente está relacionada con la lluvia, que puede alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas, de cumplirse las previsiones, no serán tan altas. Sí que soplarán fuertes vientos en todo el territorio, según Aemet.

Antes, en la madrugada del jueves, está previsto que en varias zonas de Castellón las máximas alcancen o superen los 30 grados, con lo que conciliar el sueño será difícil.

Riesgo extremo de incendio

Hay que recordar que cara a la jornada de hoy está activado el riesgo extremo de incendio forestal para toda la provincia. La atención se centra especialmente, según explican desde el Consorcio Provincial de Bomberos, en zonas con presencia de vientos de componente oeste-suroeste "que pueden provocar un descenso muy importante de la humedad y un aumento de la temperatura".

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia: