La Diputación de Castellón dinamiza la programación cultural de 103 municipios en verano con parques infantiles

La Diputación de Castellón dinamiza la programación cultural de 103 municipios durante el verano con parques infantiles. Una actividad dirigida a los más pequeños de la provincia, que volverán a disfrutar de espacios de juego y ocio en sus localidades durante los meses de julio, agosto y septiembre.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado la importancia de esta iniciativa para garantizar que “los niños y las niñas de toda la provincia puedan disfrutar de actividades de ocio de calidad, independientemente del lugar en el que residan”.

Esta actividad de parques infantiles, organizada desde el área de Cultura de la institución provincial, consiste, básicamente, en la instalación de varias atracciones hinchables aptas para el público más pequeño de los pueblos de menos de 5.000 habitantes. “Con los parques infantiles buscamos dinamizar el verano en nuestro territorio y acercar la diversión a los municipios más pequeños, reforzando además la programación que preparan los ayuntamientos durante esta época del año”, ha señalado Alejandro Clausell.

En este sentido, el diputado de Cultura ha puesto en valor la buena acogida que, año tras año, tiene esta actividad por parte de los ayuntamientos y de la población en general, señalando que “desde la Diputación de Castellón trabajamos para que todos los municipios, especialmente los más pequeños, dispongan de recursos y actividades que contribuyan a dinamizar la vida social y cultural de sus pueblos durante el verano”.

"Sinónimo de oportunidades"

Así, la lista de beneficiarios de la presente convocatoria es de 103 municipios y, como ha indicado el diputado de Cultura, forma parte de la apuesta de la Diputación para que “vivir en los pequeños municipios no suponga una barrera, sino que sea sinónimo de oportunidades”.

Al respecto, Clausell ha subrayado que “los parques infantiles se han consolidado como una de las propuestas más esperadas de la programación estival, ya que permiten a los pequeños disfrutar de espacios de juego, al tiempo que contribuyen a generar ambiente y actividad en los municipios”.

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha apuntado que “seguiremos trabajando para que los niños y las niñas tengan la oportunidad de participar en actividades lúdicas y de ocio de calidad y compartir momentos de alegrías con sus amigos”. “Queremos que los más pequeños sean protagonistas del verano en sus pueblos y seguiremos trabajando para que dispongan de espacio donde compartir, jugar y disfrutar. Porque el verano hay que vivirlo en Castellón”, ha concluido.