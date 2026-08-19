La Diputación de Castellón impulsa la mejora de los senderos municipales para proteger el medio natural

La Diputación de Castellón impulsa la mejora de los senderos municipales y refuerza su apuesta por la protección del medio natural con la concesión de 300.000 euros en subvenciones para promover actuaciones de mantenimiento y conservación de las zonas naturales.

La institución provincial ha aprobado la concesión de ayudas a favor de 75 ayuntamientos y tres mancomunidades (Els Ports, Alto Palancia y Río Mijares) que también contemplan acciones de preparación y homologación de senderos.

“Castellón cuenta con un entorno privilegiado y es responsabilidad de todos conservarlo. Por ello, desde la Diputación de Castellón seguimos impulsando iniciativas que favorezcan la protección de la naturaleza y la puesta en valor de nuestros senderos”, ha señalado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, quien ha puesto en valor el esfuerzo de la Diputación por ampliar esta línea de ayudas un 30% más que en la convocatoria anterior.

“Este incremento refuerza el compromiso del gobierno provincial con la conservación del medio natural y nos permite llegar a más municipios para seguir impulsando actuaciones que contribuyan a preservar la naturaleza”, ha subrayado.

En este sentido, el diputado provincial ha incidido en que “somos la segunda provincia más montañosa de España y debemos cuidar lo nuestro”. “Nuestro objetivo es mantener y potenciar un entorno natural de enorme valor, ayudando a los ayuntamientos en la conservación de sus espacios naturales y en la mejora de la red de senderos que vertebra nuestro territorio”, ha incidido.

Riqueza paisajística

“Queremos que tanto nuestros vecinos y vecinas como aquellos que nos visitan puedan disfrutar de un entorno natural seguro, que refleje la riqueza paisajística y medioambiental de nuestra provincia”, ha apuntado José María Andrés.

Por un lado, se han destinado ayudas para gastos corrientes, en lo que se refiere a actuaciones de mantenimiento y conservación, como labores de limpieza y desbroce; actuaciones de homologación, referidas a los trámites de preparación y homologación del sendero, así como acciones de información, difusión y promoción del sendero. Y, por otro lado, a gastos de inversión, destinados a intervenciones como la realización de drenajes, la instalación de elementos de seguridad, la señalización o la instalación de paneles explicativos en zonas de interés, por su relevancia cultural, ambiental o paisajística.

Al respecto, el diputado de Medio Natural ha hecho hincapié en que “cuidar nuestros senderos es cuidar nuestra provincia”. “Hablamos de espacios que forman parte de nuestra identidad y que nos permiten mostrar al mundo la riqueza paisajística de Castellón. Por ello, es fundamental seguir invirtiendo en su conservación y mejora”, ha señalado.

“Trabajamos para que los recursos de la Diputación de Castellón lleguen a todos los rincones de nuestra tierra y, gracias a estas ayudas, podemos seguir avanzando en la conservación y mejora de nuestro patrimonio natural”, ha concluido José María Andrés.