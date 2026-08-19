Los hoteles de Castellón mantienen el pulso: venden ocho de cada diez plazas para la recta final de agosto

Los hoteles de Castellón mantienen el pulso y encaran la recta final del mes de agosto con buenas perspectivas al vender ya ocho de cada diez plazas disponibles en los alojamientos de la provincia.

Así lo confirma la patronal hotelera Hosbec, que sitúa la ocupación con las reservas confirmadas en el 81,3%, dato que puede elevarse gracias a las peticiones de última hora y que constituye "una base sólida para afrontar la recta final de agosto, después de una primera mitad de mes en la que la fortaleza del turismo nacional y el impulso puntual de un acontecimiento astronómico excepcional han contribuido a elevar todavía más la ocupación hotelera".

La organización empresarial hace balance de la primera quincena de agosto, que califica de "especialmente intensa", con una ocupación media del 88,6%, niveles similares al año pasado. Hosbec incide en el "buen comportamiento del destino en pleno verano" y el aliado que ha supuesto el eclipse, con "numersoso establecimientos que llegaron al lleno técnico" los días 11 y 12, como recogió ya este diario.

Apertura internacional

El mercado nacional sigue siendo, con diferencia, el gran sostén de la actividad hotelera castellonense, representando el 79,3% de los huéspedes, aunque con una presencia internacional algo más diversificada que el pasado verano. Francia se consolida como principal mercado extranjero con un 4%, seguida del Reino Unido (2,3%), República Checa (1,9%), Eslovaquia (1,5%) y Alemania (1,5%).

En conjunto, el dato refleja una ligera apertura internacional, al tiempo que el turismo español continúa garantizando una elevada intensidad de la demanda durante el principal periodo vacacional. En estos resultados juegan un papel clave operativas como los vuelos chárter con Eslovaquia que operan desde el aeropuerto ubicado en Vilanova d'Alcolea y que impulsa el club de producto Introducing Castellón.

Por categorías, los hoteles de tres estrellas son los que protagonizan el mayor avance, alcanzando un 90% de ocupación. Los establecimientos de cuatro estrellas mantienen también un comportamiento muy elevado, con un 89,4%, en niveles próximos al excelente registro de 2025 (90,6%).

Más allá, en el conjunto de la Comunitat Valenciana, los hoteles vendieron un 92,1% en el arranque del octavo mes del año, ocho décimas por encima del mismo periodo del 2025. La fotografía por destinos muestra niveles de ocupación muy próximos entre sí. Benidorm encabeza la tabla con un 93,1% (frente al 92,0% de 2025), seguida de Alicante Sur (92,9%) y la Costa Blanca sin incluir Benidorm (92,1%), que iguala la media autonómica. La provincia de Valencia se sitúa en el 91,9% y la ciudad de Valencia en el 90,4%.