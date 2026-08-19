Castellón, la provincia donde más crecen los nacimientos en el primer semestre del año

Castellón es la provincia de España donde más se ha incrementado la cifra de nacimientos en el primer semestre del año. Así se desprende de la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística.

En concreto, el alza porcentual se ha situado en un 14,55% en el territorio castellonense. En los seis primeros meses del 2026 se han producido 2.203 alumbramientos, frente a los 1.923 del mismo periodo del año pasado. El mayor incremento se ha producido en el grupo de mujeres en la treintena, cerca de un 20% de aumento. De hecho, en este grupo etario se concentran más de la mitad de nacimientos (1.382 de 2.203).

Por detrás de Castellón se sitúan las provincias de Segovia (+12,68%) y Soria (10,44%).

La Comunitat Valenciana, líder

En el conjunto de España la Comunitat Valenciana lidera el alza de nacimientos, con un incremento del 4,42%, seguida de Murcia con un 4,36%. Un incremento cuatro veces superior al nacional, que se ha situado en el 1,07%.

En toda España se han registrado 156.887 alumbramientos en el primer semestre del año, frente a los 155.231 del mismo periodo del 2025. En el caso de la Comunitat, son 17.774 en la primera mitad del presente año, frente a los 17.021 del ejercicio anterior.

Decrecimiento vegetativo

Sin embargo, la provincia presenta un decrecimiento vegetativo, ya que las muertes siguen superando a los nacimientos pese al aumento de estos. Y es que en el mismo semestre han fallecido 2.918 personas lo que supone un incremento del 1,64%. En la Comunitat las defunciones se han situado en 24.139 lo que supone un descenso del 0,47% y en España sumaron 225.289, con un descenso del 0,97%.

Estos datos reflejan que de no ser por los flujos migratorios Castellón estaría perdiendo población.