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Directo | Alerta por calor en Castellón: las máximas ya superan los 40 grados
Aemet ha activado la alerta amarilla en la provincia
Castellón está en alerta naranja por altas temperaturas, ya que la previsión de Aemet es que los termómetros lleguen hasta los 42 grados en algunas zonas.
En este directo te contaremos cómo se desarrolla este episodio meteorológico en la provincia.
Segorbe, un horno
La temperatura máxima en Segorbe ya se sitúa en los 40,9 grados.
Por ahora, es la única localidad donde se han superado los 40 grados.
Recomendaciones ante el calor extremo
Las máximas ya superan los 40 grados
Las mediciones de Avamet ya marcan una torre en la que la temperatura ya ha superado los 40 grados: la situada en el IES Alto Palancia de Segorbe.
En 39 están, por ahora, Jérica y Cirat, y Montanejos en 38.
Los negocios adaptan los horarios al calor
La alerta naranja por calor ha provocado que muchos negocios de Castellón hayan suspendido actividades (por ejemplo, en obras de viviendas) o modificado sus horarios.
Como por ejemplo la gasolinera Euromaster de la avenida Almassora de Castelló, cuyos operarios trabajarán hoy en horario especial, de 8.00 a 16.30 horas.
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