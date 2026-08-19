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Directo | Alerta por calor en Castellón: las máximas ya superan los 40 grados

Aemet ha activado la alerta amarilla en la provincia

Vídeo: Previsión meteorológica para el 20 de agosto en Castellón

Vídeo: Previsión meteorológica para el 20 de agosto en Castellón

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Aitor Tezanos

Sergi Juan

Adrián Bachero

Castellón

Castellón está en alerta naranja por altas temperaturas, ya que la previsión de Aemet es que los termómetros lleguen hasta los 42 grados en algunas zonas.

En este directo te contaremos cómo se desarrolla este episodio meteorológico en la provincia.

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