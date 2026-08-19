Directo | Alerta por calor en Castellón: las máximas ya superan los 40 grados

Castellón está en alerta naranja por altas temperaturas, ya que la previsión de Aemet es que los termómetros lleguen hasta los 42 grados en algunas zonas.

En este directo te contaremos cómo se desarrolla este episodio meteorológico en la provincia.

Segorbe, un horno La temperatura máxima en Segorbe ya se sitúa en los 40,9 grados. Por ahora, es la única localidad donde se han superado los 40 grados.

Recomendaciones ante el calor extremo

Las máximas ya superan los 40 grados Las mediciones de Avamet ya marcan una torre en la que la temperatura ya ha superado los 40 grados: la situada en el IES Alto Palancia de Segorbe. En 39 están, por ahora, Jérica y Cirat, y Montanejos en 38.