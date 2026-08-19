Las multas por llevar la ITV caducada aumentan en Castellón en 2026 y superan las 40 al día

Las denuncias por llevar la ITV caducada han aumentado en Castellón este año y ya se imponen más de 40 al día. En concreto, según ha informado la Jefatura Provincial de Tráfico durante el primer semestre del 2026 se han puesto 7.477 cuando en el mismo periodo del año anterior fueron 6.540.

Y no es un hecho excepcional, puesto que la tendencia va al alza. Si en el 2024 fueron 12.697 denuncias en la provincia de Castellón, este año han sumado 13.980, es decir casi 40 al día, marcando una cifra récord, al menos desde 2015, cuando las denuncias por este precepto ascendían a 6.831, es decir, más del doble. Además, es el segundo precepto que más multas conlleva, por detrás del exceso de velocidad.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, ha atribuido a tres factores el aumento de las denuncias, señalando que en toda España se ha producido un incremento, aunque en algunas provincias se da con mayor frecuencia.

Situación económica

Así, una de las razones es la situación económica, explica Arnaldo. "Muchas personas no tienen capacidad económica para afrontar las reparaciones que les pueden exigir al pasar la ITV, con lo que siguen circulando pues prefieren arriesgarse a una multa de 200 euros, que a haber de tener el coche parado por no poderse permitir pagar al taller".

La primera causa sería atribuible a la responsabilidad de los propios conductores. Sin embargo, la segunda y la tercera no.

Recambios

"Otro problema deriva del retraso en la entrega de los recambios y localización cuando se ha de hacer una reparación", añade. En ese sentido, advierte que "no se puede denunciar a un vehículo estacionado por no pasar la ITV, sino a aquel que genera un riesgo a circular". Y es que, según señala, si una persona ha llevado el coche al taller y lo tiene estacionado porque no tenían recambios, pero no circula no debería ser multado; de hecho, se han recurrido en tribunales multas a coches estacionados que no estaban circulando y se han ganado.

Retrasos en los sistemas de citas

Asimismo, Arnaldo ha hecho referencia a los retrasos en el sistema de citas previas, lo cual, señala, evidencia un mal funcionamiento del servicio. "Hay estaciones que no tienen cita en uno o dos meses", refleja. Precisamente este lunes, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, aseguró que antes de final de año se habrán incorporado hasta 73 nuevos trabajadores a la red de Inspección Técnica de Vehículos, mayoritariamente inspectores, y estarán en marcha las tres nuevas estaciones provisionales, en Onda, Segorbe y Torrent.

Los principales motivos por los que no se pasa la ITV

En cuanto a los principales motivos por los que no se pasa la ITV, un informe de LA Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) revela que el 28% de los defectos detectados en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) son graves o muy graves. Los más preocupantes son los fallos en el sistema de frenos, las emisiones contaminantes, los neumáticos y casos extremos de reparaciones improvisadas.

El ranking vuelve a estar encabezado por los problemas de alumbrado y señalización (23%), seguidos muy de cerca por las emisiones contaminantes (22%), que son el único apartado que aumenta respecto a años anteriores. Tras ellos aparecen los defectos en ruedas, neumáticos y suspensión (20%), mientras que los frenos siguen situándose entre los elementos con más incidencias.

Las motocicletas son la categoría con mayor proporción de defectos graves y muy graves, con un 59%, mientras que los tractores agrícolas registran el porcentaje más bajo, con un 15%. En los turismos predominan las emisiones contaminantes; en las motocicletas, el alumbrado; en los camiones pesados, los frenos; y en ambulancias y taxis, las emisiones llegan a representar el 39% de los defectos detectados.