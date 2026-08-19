Así es el nuevo crucero de lujo que llega a Castellón: 10 restaurantes, spa y 650 americanos y australianos a bordo

Castellón recibirá este jueves un nuevo crucero de lujo, el Crystal Serenity, que hará escala en el puerto de la capital de la Plana con 650 huéspedes, la mayoría de origen americano y austrialiano, y 538 tripulantes a bordo.

El buque, que destaca por ser uno de los más exclusivos, recalará a las ocho de la mañana en PortCastelló, donde permanecerá atracado hasta las seis de la tarde, cuando está previsto que ponga rumbo a Barcelona.

Con 250 metros de eslora y 68.870 GT, pertenece a la naviera Crystal Cruises, propiedad de A&K Travel Group (Abercrombie & Kent), y está operado en Castellón por Simón Montolío & Cía., como subagentes de Pérez & Cía., en calidad de agente general del buque, e Intercruises Shoreside & Port Services, como turoperador. El crucero, renovado recientemente, cuenta con todas las comodidades, desde un spa, hasta una decena de restaurantes, piscinas, tiendas, bares o zonas para practicar tenis o golf.

Excursiones a Peñíscola, València o Morella

A su llegada los cruceristas tienen previsto realizar diferentes excursiones y tours privados a Peñiscola, València, al Club de Golf Mediterráneo, así como participar en un taller de elaboración de paella que tendrá lugar en Burriana. Además, se han ofertado también visitas a otros puntos de la provincia como Morella o Villafamés.

Vista del ‘Crystal Serenity’. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, a través del Patronato Municipal de Turismo, se ha previsto un informador turístico, que permanecerá a pie de muelle, dos autobuses lanzadera que conectarán el puerto con el centro de la ciudad de manera ininterrumpida durante toda la jornada y un tren turístico cada media hora con recorrido por la playa del Pinar y locución explicativa en inglés.

Pasajeros con alto poder adquisitivo

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que la llegada del Crystal Serenity “refuerza la apuesta de PortCastelló por el turismo de cruceros de calidad, especialmente por la recepción de buques orientados a un perfil de pasajero de alto poder adquisitivo y con una elevada capacidad de generación de actividad económica en los destinos”.

Ibáñez ha subrayado que “PortCastelló está creciendo de manera exponencial en un sector que prácticamente era desconocido para Castellón, y donde hoy, gracias al trabajo y al esfuerzo realizado tanto desde la Autoridad Portuaria como desde la Fundación PortCastelló, para darnos a conocer hay muchas oportunidades, mucho recorrido y un amplio margen de crecimiento, ya que a día de hoy ya tenemos diez escalas cerradas para el próximo año”.

Asimismo, cabe destacar también que el puerto de Castelló ha despertado el interés de puertos como el de Alejandría en este sector, que a raíz de la misión comercial llevada a cabo el mes pasado en Egipto, acordó establecer un marco de cooperación institucional para intercambiar buenas prácticas y experiencias operativas en el ámbito del turismo de cruceros,