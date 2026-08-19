Política
El PSPV de Castellón exige a la Generalitat cubrir las vacantes de bomberos forestales tras buscar efectivos fuera de turno
Falomir advierte de que seis unidades terrestres quedaron inoperativas este mes en la provincia y exige garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier incendio
El PSPV-PSOE de Castellón ha exigido al Consell que cubra las vacantes del servicio de bomberos forestales después de que la Generalitat haya vuelto a pedir este miércoles la incorporación voluntaria de personal fuera de su turno para completar el dispositivo en una jornada de riesgo extremo de incendios en toda la provincia. La llamada se ha dirigido tanto a trabajadores que acababan de finalizar el turno terrestre como a personal que se encontraba descansando para cubrir puestos vacantes en diferentes unidades y categorías.
“Reforzar el dispositivo ante un día de riesgo extremo es necesario y siempre tendrá nuestro apoyo. Pero los descansos también forman parte de la seguridad del servicio. Un bombero forestal tiene que llegar a una emergencia al cien por cien, descansado y en condiciones de pasar horas ante un incendio. Si estamos recurriendo una y otra vez a personal que acaba de trabajar o que debería estar recuperándose, tenemos un problema de plantilla que el Consell tiene que resolver”, ha señalado el secretario general provincial, Samuel Falomir.
Más casos
Y no es una situación puntual, según remarcan los socialistas pues como afirman a principios de agosto, seis unidades terrestres de bomberos forestales de Castellón quedaron inoperativas por no alcanzar el mínimo de tres efectivos necesario para intervenir y ninguna disponía de la plantilla completa. A estas carencias se suman las reiteradas llamadas a personal fuera de turno que se han producido durante el verano para reforzar el servicio en jornadas especialmente complicadas.
El secretario general ha reclamado al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que deje de cubrir los huecos de la plantilla a base de llamamientos extraordinarios y complete las plazas que continúan vacantes. “Esta fórmula es pan para hoy y hambre para mañana. Si utilizas en su día de descanso a un bombero que acaba de trabajar, puedes encontrarte con que no esté disponible en las jornadas siguientes porque las convocatorias limitan a dos los días consecutivos de trabajo. Y en plena temporada de incendios necesitamos tener siempre la máxima capacidad de respuesta”.
Falomir ha reclamado que la Generalitat detalle cuántas vacantes existen actualmente en la provincia, las cubra y garantice que las unidades forestales dispongan de los efectivos necesarios. “Los bomberos están respondiendo cada vez que se les necesita, también renunciando a sus descansos. Lo mínimo que tiene que hacer el Consell es poner la plantilla al día para que las llamadas extraordinarias vuelvan a ser eso, extraordinarias”, ha concluido.
- Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: 'El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel
- Castellón mantiene el aviso naranja tras una tarde con más de 180 litros, lluvias torrenciales, granizo, incendios y fuertes rachas de viento
- Aemet avisa de una situación meteorológica 'muy adversa' en Castellón: las máximas llegarán a los 42 grados
- AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Castellón
- Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano
- Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades
- Guía definitiva para disfrutar del eclipse histórico en Castellón: cómo elegir sitio, qué tiempo hará, el horario, movilidad...
- Los hoteles de Castellón amenazan de nuevo con dejar el Imserso: 'Las pérdidas son inasumibles