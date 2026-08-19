El PSPV de Castellón exige a la Generalitat cubrir las vacantes de bomberos forestales tras buscar efectivos fuera de turno

El PSPV-PSOE de Castellón ha exigido al Consell que cubra las vacantes del servicio de bomberos forestales después de que la Generalitat haya vuelto a pedir este miércoles la incorporación voluntaria de personal fuera de su turno para completar el dispositivo en una jornada de riesgo extremo de incendios en toda la provincia. La llamada se ha dirigido tanto a trabajadores que acababan de finalizar el turno terrestre como a personal que se encontraba descansando para cubrir puestos vacantes en diferentes unidades y categorías.

“Reforzar el dispositivo ante un día de riesgo extremo es necesario y siempre tendrá nuestro apoyo. Pero los descansos también forman parte de la seguridad del servicio. Un bombero forestal tiene que llegar a una emergencia al cien por cien, descansado y en condiciones de pasar horas ante un incendio. Si estamos recurriendo una y otra vez a personal que acaba de trabajar o que debería estar recuperándose, tenemos un problema de plantilla que el Consell tiene que resolver”, ha señalado el secretario general provincial, Samuel Falomir.

Más casos

Y no es una situación puntual, según remarcan los socialistas pues como afirman a principios de agosto, seis unidades terrestres de bomberos forestales de Castellón quedaron inoperativas por no alcanzar el mínimo de tres efectivos necesario para intervenir y ninguna disponía de la plantilla completa. A estas carencias se suman las reiteradas llamadas a personal fuera de turno que se han producido durante el verano para reforzar el servicio en jornadas especialmente complicadas.

El secretario general ha reclamado al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que deje de cubrir los huecos de la plantilla a base de llamamientos extraordinarios y complete las plazas que continúan vacantes. “Esta fórmula es pan para hoy y hambre para mañana. Si utilizas en su día de descanso a un bombero que acaba de trabajar, puedes encontrarte con que no esté disponible en las jornadas siguientes porque las convocatorias limitan a dos los días consecutivos de trabajo. Y en plena temporada de incendios necesitamos tener siempre la máxima capacidad de respuesta”.

Falomir ha reclamado que la Generalitat detalle cuántas vacantes existen actualmente en la provincia, las cubra y garantice que las unidades forestales dispongan de los efectivos necesarios. “Los bomberos están respondiendo cada vez que se les necesita, también renunciando a sus descansos. Lo mínimo que tiene que hacer el Consell es poner la plantilla al día para que las llamadas extraordinarias vuelvan a ser eso, extraordinarias”, ha concluido.