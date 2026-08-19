Las últimas lluvias dejan 1,4 millones en pérdidas en el campo del Alto Palancia

La lluvia torrencial que el sábado 15 de agosto azotó parte de la comarca del Alto Palancia provocó importantes daños en el campo. La Unió Llauradora estima en 1.450.512 euros las pérdidas directas causadas por los últimos siniestros agrarios en los términos municipales de Bejís y Torás, donde el pedrisco y las tormentas afectaron a unas 493 hectáreas de cultivo, principalmente de olivar y almendro.

La comarca castellonense forma parte de las zonas más dañadas por los temporales registrados entre el 10 y el 15 de agosto, que también han causado importantes perjuicios en Utiel-Requena y la Vall d’Albaida, en la provincia de Valencia. En conjunto, la Unió eleva las pérdidas directas en la producción agraria a más de 10,1 millones de euros sobre una superficie afectada que supera las 10.000 hectáreas.

En el caso del Alto Palancia, el cultivo más castigado económicamente es el olivar, con 237 hectáreas afectadas y cerca de 990.000 euros en daños. El almendro suma otras 256 hectáreas dañadas y unas pérdidas estimadas de 460.800 euros. La organización agraria advierte de que se trata todavía de una primera valoración y que las cifras deberán actualizarse conforme se conozca con más precisión el alcance real de los daños en las explotaciones.

La incidencia del pedrisco resulta especialmente perjudicial en estas fechas porque muchos cultivos se encuentran ya en fases avanzadas de su ciclo productivo. En el caso del olivar y del almendro, los impactos pueden provocar caída de fruto, daños externos y pérdida de calidad, además de comprometer parte de la rentabilidad de la campaña. La Unió recuerda que sus estimaciones solo recogen las pérdidas directas sobre la producción y no incluyen posibles afecciones sobre arbolado, plantas, infraestructuras agrarias o la capacidad productiva de próximas campañas.

Medidas de apoyo

La organización reclama a la Conselleria de Agricultura una valoración urgente y detallada de los daños en todas las zonas afectadas y la puesta en marcha de medidas de apoyo para los productores que hayan sufrido pérdidas significativas. También pide medidas fiscales, financieras y cualquier otra actuación que facilite la recuperación productiva de las explotaciones.

Para las parcelas aseguradas, la Unió solicita además la máxima agilidad en las peritaciones de Agroseguro, con el fin de que los agricultores conozcan cuanto antes las indemnizaciones que les corresponden y no se retrasen los pagos. La organización agraria insiste en que los instrumentos de aseguramiento agrario deben reforzarse y adaptarse a una realidad climática en la que los episodios extremos tienen un impacto creciente sobre la viabilidad de las explotaciones profesionales.