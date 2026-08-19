Un verano solidario en Castellón: más de 2.000 donaciones de sangre en mes y medio y 150 nuevos donantes

La Conselleria de Sanitat ha hecho balance este miércoles de la donación de sangre en época estival que revela más de 2.000 donaciones de sangre en Castellón en mes y medio y más de 150 nuevos donantes. En este sentido, la Conselleria de Sanitat ha impulsado un año más la campaña estival de donación de sangre y ha habilitado, a través del Centro de Transfusión de la Comunitat 50 puntos especiales de donación en Castellón, incluyendo zonas rurales, localidades costeras y espacios turísticos, para facilitar el acceso de la ciudadanía durante sus vacaciones. Estos puntos se suman a los lugares habituales de donación en una época del año en la que los desplazamientos y los cambios de rutina pueden dificultar la participación de los donantes, mientras que las necesidades de componentes sanguíneos de los hospitales se mantienen.

En concreto, desde desde el 1 julio, se han efectuado 2.140 donaciones de sangre y 133 de plasma en Castellón. Además, para 151 personas ha sido su primera vez. Con estas donaciones en lo que va de año la provincia de Castellón ha alcanzado ya 10.775 donaciones.

En el conjunto de la Comunitat, se han efectuado 20.809 donaciones de sangre en el último mes y medio y 1.275 de plasma. 1.430 personas han donado por primera vez en toda la autonomía. Con ello las donaciones en lo que va de año ascienden a 106.798.

Los equipos del Centro de Transfusión se desplazan a diferentes municipios y lugares turísticos para acercar la donación a la población durante el periodo estival. Las fechas, horarios y ubicaciones de los puntos habilitados pueden consultarse en la página web (https://centro-transfusion.san.gva.es/) y en las redes sociales del centro.

Necesidad diaria de componentes sanguíneos

Cabe destacar que los hospitales necesitan diariamente componentes sanguíneos para atender, entre otras necesidades, a personas que han sufrido accidentes, intervenciones quirúrgicas, trasplantes o complicaciones durante el parto, así como a pacientes con cáncer y enfermedades hematológicas.

Requisitos para ser donante

Para donar sangre es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado de salud, presentar un documento identificativo y no acudir en ayunas.

Cada donación de sangre se procesa posteriormente para obtener distintos componentes que pueden destinarse a diferentes pacientes. De ella se obtienen concentrados de hematíes, utilizados principalmente en casos de anemia, cirugías o hemorragias; plaquetas, necesarias para numerosos pacientes oncológicos y hematológicos; y plasma, empleado en determinados tratamientos y en la elaboración de medicamentos.