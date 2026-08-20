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El calor tiene las horas contadas en Castellón: triple aviso este jueves y bajón térmico el viernes

La provincia superó los 40º este miércoles y hasta el viernes siguen las restricciones por riesgo extremo de incendios

Gente se protege con paraguas tras la llegada de las primeras gotas de lluvia.

Gente se protege con paraguas tras la llegada de las primeras gotas de lluvia.

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Un calor sofocante. Es lo que sintieron el miércoles vecinos y visitantes en una jornada en la que se superaron los 40º en el sur de la provincia. Pero este episodio tiene las horas contadas, ya que de cara al viernes se espera un notable descenso térmico. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha activado para este jueves un triple aviso: amarillo por lluvia, granizo y vientos y por altas temperaturas.

Más de 40º el miércoles

Caminar a las cuatro de la tarde a pleno sol se hacía insoportable el miércoles Almenara llegó a rozar los 43º. Segorbe superó los 42º. Mientras, Soneja, Artana, Xovar, Cirat, Eslida y Jérica rebasaron los 41º. Y Castellnovo rozó los 41º, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Además, la sensación térmica en algunos municipios superó los 45º, como Almassora, Betxí o Fanzara. En el litoral norte fue más soportable, como en Castelló, donde rondaron los 35º o Vinaròs, que se quedó en 34,5º , según la Aemet.

Resumen de registros del miércoles de Avamet.

Resumen de registros del miércoles de Avamet. / AVAMET

Algunas empresas adelantaron su cierre en prevención ante las altas temperaturas. A su vez, los castellonenses echaron mano de los remedios habituales: hidratación, abanico o, en interiores, ventilador o aire acondicionado o refugiándose en centros comerciales, playas, piscinas u osasis climáticos.

La Generalitat mantiene activado el nivel 3 de Preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales hasta el viernes 21 con prohibición de transitar por sendas y zonas de montaña, veto a encender cualquier fuego en espacios forestales o a menos de 500 metros de ellos, incluidas zonas recreativas o barbacoas, la suspensión de espectáculos pirotécnicos o el uso de maquinaria en el medio natural y a la autorización de quemas agrícolas. El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón ha intensificado los controles y vigilancia en las zonas forestales del término reforzando los controles ordinarios de la campaña estival con actuaciones de mayor duración, cubriendo las tres zonas forestales del término y con 36 refugios climáticos en la ciudad.

Medidas ayuntamientos

Mientras, Vila-real ha puesto restricciones, que afectan principalmente al entorno del río Millars, en el paraje del Termet y la ermita de la Virgen de Gracia, donde queda prohibido el acceso al río hasta el viernes. En cambio, se permite practicar deporte en el resto de las zonas del paraje de la ermita que quedan fuera del espacio afectado. Asimismo, las actividades culturales programadas en la plaza del Pastoret tampoco se suspenden, por ser propuestas limitadas, localizadas y controladas. Y permanecerá abierta la piscina de verano. Informa J. Carda.

Riesgo extremo de incendios

Mientras soplaba el poniente en la zona de la Serra d'Espadà, los bomberos del Consorcio trabajan en dar por extinguido el incendio de la Vall d’Uixó, declarado el 31 de julio. El miércoles se produjeron pequeños fuegos, en un solar de Vila-real y en Almenara, que fue extinguido, y un tercero en Rossell.

La Generalitat también recomendó no realizar festejos taurinos entre las 12.00 y las 19.00 horas y, de celebrarse, tomar medidas como no exceder el tiempo de exhibición. En Costur se mantuvo el horario habitual, pero respetando el bienestar animal en lo que respecta al corral, poniendo sombra al corro, y hoy el cerril será a las 19.30. Informa Nomdedéu. Mientras la Vilavella celebra hoy bou, pero ya tenían programado que ninguno comenzara antes de las 19.00. Informa Mónica Mira.

Noticias relacionadas y más

Este miércoles, el aviso del miércoles por lluvia (20 l/m2 en una hora), vientos y granizo permanecerá activo de 12.00 a 20.00 horas y por temperaturas de 36º que pueden exceder los 38-39º en el sur de Castellón. Mientras, el viernes se espera un notable descenso en las máximas.

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