“Soy del Caribe y aquí hace más calor”: Vecinos y visitantes sobreviven con aire acondicionado, ventiladores, playa e hidratación constante

El calor aprieta y, para muchas personas, este verano está siendo especialmente difícil de llevar. Mediterráneo ha pulsado este miércoles la opinión de los vecinos y visitantes de Castelló. La sensación más repetida es clara: «Hacemos lo que podemos». Los días se convierten en una búsqueda constante de alivio: aire acondicionado, ventiladores, agua, ropa ligera y, por supuesto, la playa mientras las noches parecen ser especialmente difíciles de soportar.

La hidratación aparece como una de las principales estrategias para mantener la salud. Beber agua, comer ligero, buscar la sombra y refrescarse se convierten en rutinas imprescindibles. «Sentarte, beber agua, abanicarte, aire acondicionado… vas buscando», resume Ana.

Y aunque la playa sigue siendo uno de los grandes refugios del verano, tampoco siempre es suficiente. «No se puede estar ni en la playa porque el agua también está caliente», explica Gorau.

Más allá de las sensaciones personales, algunos entrevistados relacionan este verano con una tendencia que perciben desde hace años. «Noto el cambio climático… se nota cada vez más espeso y peor», afirma Aranza, que también apunta a una paradoja: cuanto más calor hace, más recurrimos a sistemas de refrigeración que contaminan.

Bochorno y calor de larga duración

Otros no consideran que las temperaturas sean lo que ha diferenciado este verano, sino las noches tropicales, el bochorno y la duración del calor. «En las noches noto la diferencia con otros años, pero durante el día creo que es agosto y creo que es lo que toca», opina Francisco. «Este año se ha alargado, llevamos desde mayo con calor», señala Nuria. Para José, la diferencia está sobre todo en la humedad: «Este verano hay más humedad».

El calor ha apretado tanto en Castellón que ha sorprendido hasta a una caribeña, «Encuentro que este lugar está mucho más caluroso que Puerto Rico», opina Alondra.

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Entre abanicos, aire acondicionado, agua y chapuzones, los vecinos intentan encontrar la manera de hacer frente a un verano que muchos describen como más largo, más húmedo y más agobiante.