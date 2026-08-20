La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el programa de atención domiciliaria que suma más de 700 usuarios y que incluye el servicio de ayuda y las iniciativas de Menjar y Major a Casa.

“El bienestar social está en el centro de nuestra acción de gobierno y la inversión de 5,8 millones de euros para los programas de atención primaria es un ejemplo claro que la Diputación de Castellón trabaja día a día por sumar calidad de vida, bienestar y progreso en nuestros mayores”, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, al hacer balance de los usuarios de las prestaciones incluidas en el programa de atención domiciliaria, de las que la institución provincial asume el 90% del coste. En total, reciben subvención del contrato programa 22 entidades locales (nueve ayuntamientos y 13 mancomunidades) competencia de la Diputación.

En el caso del servicio de ayuda a domicilio, el número de usuarios anuales asciende a 419, procedentes de municipios de menos de 10.000 habitantes y de las diferentes mancomunidades. Por lo que hace a Menjar a Casa, cuenta en el presente ejercicio con 281 usuarios, mientras que Major a Casa dispone de una decena de beneficiarios.

Desde la Diputación recuerdan que, desde hace más de un año, pasó de asumir el 56 al 90% del gasto en los servicios de Menjar y Major a Casa, sufragando el 10% restante el ayuntamiento o mancomunidad.

"El apoyo que merecen"

“Nuestros mayores forman parte del alma de la provincia y desde la Diputación de Castellón aunamos esfuerzos y trabajamos cada día por darles el apoyo que merecen y estos servicios son esenciales para las personas no dependientes que puedan contar con una correcta calidad de vida en sus hogares”, ha añadido la presidenta de la Diputación.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha explicado que hasta el 31 de diciembre de 2028, el servicio de ayuda a domicilio y los programas Menjar y Major a Casa quedan integrados en el programa de atención domiciliaria. “Durante este periodo la Diputación continuará financiando el 90% del coste total de las prestaciones incluidas en este programa”, apunta sobre el modelo que permite que las personas usuarias no deban realizar ninguna aportación económica.

“Además, las entidades locales pueden destinar los recursos al servicio que consideren más necesario del programa de atención domiciliaria, ajustándose a las necesidades de su población”, ha añadido la diputada provincial, quien ha subrayado que “esta medida tiene como objetivo facilitar la gestión, evitar devoluciones de fondos y garantizar el acceso equitativo a los servicios de atención domiciliaria en toda la provincia”.

Los servicios de ayuda a domicilio forman parte de la línea del presupuesto de la Diputación de Castellón encaminada a reforzar el bienestar y a cuidar a las personas. El servicio de promoción de la autonomía personal (SPAP), la teleayuda y la teleasistencia, el servicio de transporte a demanda, el programa de viajes Castellón Sénior o las ayudas dirigidas a las asociaciones y entidades federativas de personas jubiladas y pensionistas, son algunas de las líneas incluidas en esta línea del presupuesto.