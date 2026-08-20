Mercado inmobiliario
Castellón, a dos velocidades: la diferencia del precio de la vivienda entre municipios del norte y el sur provincial
La brecha media, entre una zona y otra, alcanza los 551 euros por metro cuadrado
El mercado inmobiliario de Castellón avanza a dos velocidades. La brecha norte-sur crece en la provincia y alcanza, de media, los 551 euros por metro cuadrado. Así, comprar una casa en municipios como Peñíscola y Orpesa resulta mucho más caro que hacerlo en Xilxes o Nules.
Así lo refleja el último informe de la firma de tasación Tinsa, que refleja en el mapa castellonense dos zonas claramente diferenciadas y divididas por la capital. El importe medio para adquirir una vivienda en el norte alcanza ya los 1.721 euros por metro cuadrado, mientras que en el sur queda en 1.170 euros.
Un 18% de subida
Estas diferencias, sin embargo, van mucho más allá si se comparan los diferentes municipios del litoral. El importe medio del conjunto de Castellón queda en 1.328 euros, un 18,2% más que el año pasado. En cambio, este precio en la localidad de Benicàssim se dispara hasta los 2.517 euros, casi el doble, situándose así como la población más cara de la provincia.
También en la parte más elevada quedan Peñíscola (2.021 euros), Alcalà de Xivert (1.986) y Orpesa (1.716), concentradas en la parte norte. A la contra, Nules se sitúa como el punto más económico del litoral castellonense, con un importe de 971 euros, un 26% por debajo de la media provincial.
Al mismo tiempo, Almassora (1.058 euros), Burriana (1.044), Xilxes (1.427) y Moncofa (1.445) aparecen también como las poblaciones más baratas de Castellón, todas ellas precisamente localizadas en la parte sur del territorio provincial.
No obstante, si se habla de inmuebles vacaciones, destinados a segundas residencias, el precio se dispara y se sitúa en una media de 2.600 euros.
La demanda
A pesar de los importantes contrastes en los precios, la diferencia en la demanda no es tan notable entre ambas partes de Castellón. Orpesa resulta la población que más operaciones de compraventa registró en el último ejercicio completo, con 1.309, seguida por Burriana (888) y Moncofa (720). Completan el top-5 Benicarló (711) y Almassora (702).
Sobre la demanda, el análisis destaca también que se mantiene las proporciones de comprador nacional e internacional, con los extranjeros suponiendo ya hasta un 20% de las transacciones en ciertas localidades. Mientras, el interés de nuevos propietarios nacionales procede, tanto de la propia Comunitat Valenciana, como de Aragón y Madrid.
Cabe tener en cuenta que el mercado de los municipios costeros supone prácticamente la mitad de las compraventas de toda la provincia, así como el 45% de los visados que se emiten para construir obra nueva.
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