Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

La eurodiputada del PSPV-PSOE Leire Pajín ha reivindicado el trabajo de España en Bruselas para proteger la industria cerámica de Castellón ante el coste del dióxido de carbono (CO2) y conseguir que las reglas europeas tengan en cuenta sus particularidades.

España, según mantiene la socialista, lleva meses reclamando cambios que den más margen a las empresas mientras adaptan sus procesos y ha buscado alianzas para defenderlos con más fuerza, precisamente porque no todas las industrias parten de la misma situación ni tienen las mismas alternativas para reducir emisiones: “Las empresas cerámicas tienen que invertir mucho dinero para reducir emisiones y necesitan unas reglas que les permitan hacer esa transformación sin perder producción ni puestos de trabajo”, sostiene

Y es que, el pasado 17 de julio, la Comisión Europea puso encima de la mesa una propuesta para aumentar hasta 2030 los derechos gratuitos de CO2 que recibe la industria. En la práctica, eso permitiría reducir parte del coste que deben asumir las empresas mientras avanzan en la descarbonización y daría más margen a las fábricas cerámicas de Castellón para adaptarse y competir en mejores condiciones.

"Queda negociación por delante"

“España ha defendido ante las instituciones europeas las particularidades de nuestra industria y ha buscado alianzas para tener más fuerza. Ahora la Comisión ha dado un paso importante para blindar el futuro de la cerámica en Castellón con la propuesta de ampliar los derechos gratuitos de emisión. Queda negociación por delante y seguiremos trabajando para que el resultado final tenga en cuenta todas las reivindicaciones del sector”, ha señalado Pajín.

La eurodiputada socialista ha rechazado las acusaciones del PP sobre una supuesta falta de iniciativa del Gobierno de España y ha reclamado más rigor a la hora de valorar el trabajo realizado en Bruselas. “Decir que España no ha presentado propuestas ni ha buscado alianzas es faltar a la verdad. Hay mucho trabajo de fondo detrás: conversaciones, reuniones, convencer y buscar apoyos. Y ahora tenemos una negociación abierta que puede mejorar las condiciones de la industria. Si el PP tiene aportaciones, que las haga. Nos encontrará defendiendo juntos los intereses de Castelló”.

Pajín ha asegurado que seguirá trabajando durante la tramitación europea para mejorar la propuesta y adaptarla a las necesidades del sector porque “queremos que la cerámica siga siendo una industria de futuro, que continúe invirtiendo en Castellón y que sea cada día más verde. La propuesta todavía tiene que negociarse y ahí estaremos, hablando con la industria, presentando las mejoras que sean necesarias y buscando los apoyos para que Castellón siga siendo un referente europeo de la cerámica también en la transición hacia una producción más limpia y sostenible”.