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La noche más calurosa en Castellón desde que hay registros: 38 grados a las 1.16 horas

En cinco municipios las mínimas no han bajado de los 30 grados de madrugada

Previsión del tiempo en Castellón

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Alberto Campos

Castellón

La de hoy ha sido una noche histórica en Castellón. Así la califica la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) tras recopilar los datos de sus torres, que muestran que se ha convertido en "la más calurosa desde que hay registros en la mayoría de poblaciones valencianas".

Ya advertían de esta circunstancia las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y lo cierto es que no han fallado. Y es que en esta noche "sin precedentes", 677 estaciones de la red de Avamet (un 77 %) no han bajado de los 25 ºC y 130 estaciones de los 30 ºC.

Temperaturas mínimas

En Castellón, los municipios más castigados han sido los de la Plana Baixa. Hay cinco de ellos en los que las mínimas, es decir, el momento más fresco de toda la noche, no han bajado de los 30 grados: la Vilavella, la Vall d'Uixó, Almenara, Artana y Onda. Lo que viene a ser un infierno a la hora de dormir.

Municipios con las temperaturas mínimas más altas de las últimas horas.

Municipios con las temperaturas mínimas más altas de las últimas horas. / Avamet

Temperaturas máximas

Hablando de las máximas durante la madrugada, ha habido registros totalmente increíbles a consecuencia de la ponentà que ha soplado en la provincia. Por ejemplo, a las 1.16 horas el termómetro marcaba 38 grados en la Vilavella, 37,7 en Nules, 37 en Betxí y 36 en la Vall d'Uixó.

"Y el culpable del calor tan extremo que estamos sufriendo tiene un nombre: cambio climático", sentencian desde Avamet.

Por fortuna, parece que el calor extremo tiene las horas contadas en Castellón, ya que este fin de semana se prevé un bajón térmico que situará las temperaturas en registros más asumibles.

Noticias relacionadas

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

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