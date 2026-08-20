Nuevo máximo de actividad en el aeropuerto de Castellón: más de 8.500 operaciones hasta julio

El aeropuerto de Castellón ha registrado 8.535 operaciones, tanto despegues como aterrizajes, hasta el mes de julio, firmando así el mejor registro histórico para este periodo del año con un crecimiento interanual del 14%.

El balance incluye, como ha explicado la directora general de Aerocas, Raquel París, las diferentes tipologías de vuelos que acoge el aeropuerto: regulares, chárter, escuelas, privados, training o de mantenimiento.

Según ha señalado, “la coexistencia de estas diferentes tipologías de tráfico evidencia la versatilidad de las instalaciones y su capacidad para atender las necesidades de distintos segmentos de la industria aérea”. Por tanto, ha añadido, el incremento de operaciones “constituye un indicador muy positivo del dinamismo de la infraestructura”.

El tirón del verano

La directora general de Aerocas ha destacado que el incremento de las operaciones se ha acentuado durante la temporada de verano, como demuestra que en junio y julio se han logrado los registros mensuales más altos de la trayectoria del aeropuerto, con 1.580 y 1.562 movimientos, respectivamente.

Raquel París ha señalado que esta tendencia apunta a que en 2026 pueda superarse el récord de operaciones alcanzado en 2025, en que hubo 12.401 movimientos de aeronaves.

El aeropuerto también ha conseguido entre enero y julio récord de pasajeros, con un total de 197.256, que suponen un incremento del 11,6% respecto al año anterior. En julio se logró el mejor registro mensual en la trayectoria del aeropuerto, con un total de 49.250 pasajeros.