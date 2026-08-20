Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónTestimonios calorPrecio vivienda CastellónRescate menores playa BenicàssimFichaje CD CastellónAmputada y escritora
instagramlinkedin

Balance

Nuevo máximo de actividad en el aeropuerto de Castellón: más de 8.500 operaciones hasta julio

La instalación registra un crecimiento interanual del 14% en movimientos de aeronaves

Aviones en el aeropuerto de Castellón.

Aviones en el aeropuerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

El aeropuerto de Castellón ha registrado 8.535 operaciones, tanto despegues como aterrizajes, hasta el mes de julio, firmando así el mejor registro histórico para este periodo del año con un crecimiento interanual del 14%.

El balance incluye, como ha explicado la directora general de Aerocas, Raquel París, las diferentes tipologías de vuelos que acoge el aeropuerto: regulares, chárter, escuelas, privados, training o de mantenimiento.

Según ha señalado, “la coexistencia de estas diferentes tipologías de tráfico evidencia la versatilidad de las instalaciones y su capacidad para atender las necesidades de distintos segmentos de la industria aérea”. Por tanto, ha añadido, el incremento de operaciones “constituye un indicador muy positivo del dinamismo de la infraestructura”.

El tirón del verano

La directora general de Aerocas ha destacado que el incremento de las operaciones se ha acentuado durante la temporada de verano, como demuestra que en junio y julio se han logrado los registros mensuales más altos de la trayectoria del aeropuerto, con 1.580 y 1.562 movimientos, respectivamente.

Raquel París ha señalado que esta tendencia apunta a que en 2026 pueda superarse el récord de operaciones alcanzado en 2025, en que hubo 12.401 movimientos de aeronaves.

Noticias relacionadas y más

El aeropuerto también ha conseguido entre enero y julio récord de pasajeros, con un total de 197.256, que suponen un incremento del 11,6% respecto al año anterior. En julio se logró el mejor registro mensual en la trayectoria del aeropuerto, con un total de 49.250 pasajeros.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: 'El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel
  2. Castellón mantiene el aviso naranja tras una tarde con más de 180 litros, lluvias torrenciales, granizo, incendios y fuertes rachas de viento
  3. Aemet avisa de una situación meteorológica 'muy adversa' en Castellón: las máximas llegarán a los 42 grados
  4. AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Castellón
  5. Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano
  6. Aemet activa una doble alerta amarilla en Castellón: por calor y por lluvia y granizo
  7. Los hoteles de Castellón amenazan de nuevo con dejar el Imserso: 'Las pérdidas son inasumibles
  8. Porcelanosa proyecta una mina de arcilla entre Teruel y Castellón para reducir su dependencia exterior

Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

Nuevo máximo de actividad en el aeropuerto de Castellón: más de 8.500 operaciones hasta julio

La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el programa de atención domiciliaria que suma más de 700 usuarios

La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el programa de atención domiciliaria que suma más de 700 usuarios

La plaza Mayor de Arañuel se transforma este sábado en el escenario de ‘Olea’

La plaza Mayor de Arañuel se transforma este sábado en el escenario de ‘Olea’

Los productores de algarroba de Castellón reclaman precios justos para evitar el abandono de los campos

Los productores de algarroba de Castellón reclaman precios justos para evitar el abandono de los campos

La noche más calurosa en Castellón desde que hay registros: 38 grados a las 1.16 horas

La noche más calurosa en Castellón desde que hay registros: 38 grados a las 1.16 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Castellón, a dos velocidades: la diferencia del precio de la vivienda entre municipios del norte y el sur provincial

Castellón, a dos velocidades: la diferencia del precio de la vivienda entre municipios del norte y el sur provincial
Tracking Pixel Contents