PortCastelló da la bienvenida a cerca de 650 cruceristas que han desembarcado hoy del lujoso ‘Crystal Serenity’
Durante su estancia, los cruceristas cuentan con distintas propuestas para descubrir tanto la capital como diferentes municipios y enclaves de la provincia
PortCastelló vuelve a posicionarse como escala de referencia de destino de cruceros de lujo con la llegada, esta misma mañana, del ‘Crystal Serenity’, uno de los buques más exclusivos del sector. A bordo viajan cerca de 650 pasajeros, mayoritariamente de Estados Unidos y Australia, además de 538 tripulantes.
El buque, que inicialmente tenía previsto atracar en el muelle de cruceros, finalmente lo ha hecho alrededor de las ocho de la mañana en el muelle del Centenario, por cuestiones climatológicas, donde permanecerá hasta esta tarde, cuando ponga rumbo a Barcelona.
El ‘Crystal Serenity’, de 250 metros de eslora y 68.870 GT, pertenece a la compañía Crystal Cruises, del grupo A&K Travel Group (Abercrombie & Kent). En Castellón, Simón Montolío & Cía. gestiona la escala del buque, mientras que Intercruises Shoreside & Port Services, actúa como tour operador.
Dos autobuses lanzadera acercan el puerto y la ciudad y un tren turístico recorre la playa del Pinar
Durante su estancia en Castellón, los cruceristas cuentan con distintas propuestas para descubrir tanto la capital como diferentes municipios y enclaves de la provincia, ampliando así el impacto turístico de la escala más allá del entorno portuario.
Entre las actividades programadas se encuentran excursiones y tours privados a Peñíscola y Valencia, una visita al Club de Golf Mediterráneo o experiencias gastronómicas que aúnan tradición y cultura como la posibilidad de participar en un ‘paella cooking’ en Burriana.
Para aquellos pasajeros que opten por visitar Castellón, el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Turismo, ha dispuesto un informador turístico que permanece a pie de muelle para ofrecer información a los visitantes.
Además, durante toda la jornada se han habilitado dos autobuses lanzadera que conectarán el puerto con el centro de la ciudad, así como un tren turístico con salidas cada media hora que discurre por la zona de la playa del Pinar y con locución explicativa en inglés de todo el recorrido.
PortCastelló proyecta su potencial como destino de cruceros
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha puesto en valor la llegada del ‘Crystal Serenity’ como ejemplo de la estrategia que está desarrollando PortCastelló para atraer un modelo de turismo de cruceros ‘premium’, de calidad, sostenible, con alto valor añadido y que genera nuevas oportunidades de negocio y actividad económica, no solo en el entorno portuario sino en la ciuduad y en el conjunto de la provincia.
Asimismo, y, en relación con el temporal marítimo que ha obligado esta mañana a cambiar de muelle la escala del buque, Ibáñez ha hecho hincapié en el potencial del puerto de Castellón como destino de cruceros y, al respecto se ha referido a la capacidad logística y operativa de la infraestructura y del recinto portuario. “La rápida actuación y coordinación de todo el equipo ha demostrado la capacidad operativa y logística del puerto de Castellón haciendo que el ‘Crystal Serenity’ haya podido atracar en el puerto a la hora prevista y con total condiciones de seguridad”.
‘Crystal Serenity’ un referente internacional del crucero de lujo
El ‘Crystal Serenity’ refuerza además el posicionamiento de PortCastelló dentro de un segmento turístico de alto nivel. El buque ha sido sometido recientemente a una remodelación destinada a incrementar la atención personalizada y mejorar el confort de los pasajeros a bordo.
Este buque mantiene, asimismo, una posición destacada dentro del mercado internacional de cruceros de lujo. La compañía fue reconocida por los lectores de Travel + Leisure como la mejor compañía de cruceros oceánicos de tamaño medio en los World’s Best Awards tanto en 2025 como en 2026, revalidando este año el primer puesto por segundo ejercicio consecutivo.
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