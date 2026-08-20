Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónTestimonios calorPrecio vivienda CastellónRescate menores playa BenicàssimFichaje CD CastellónAmputada y escritora
instagramlinkedin

PortCastelló da la bienvenida a cerca de 650 cruceristas que han desembarcado hoy del lujoso ‘Crystal Serenity’

Durante su estancia, los cruceristas cuentan con distintas propuestas para descubrir tanto la capital como diferentes municipios y enclaves de la provincia

Llegada del Crystal Serenity a Castelló.

Llegada del Crystal Serenity a Castelló. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

PortCastelló vuelve a posicionarse como escala de referencia de destino de cruceros de lujo con la llegada, esta misma mañana, del ‘Crystal Serenity’, uno de los buques más exclusivos del sector. A bordo viajan cerca de 650 pasajeros, mayoritariamente de Estados Unidos y Australia, además de 538 tripulantes.

El buque, que inicialmente tenía previsto atracar en el muelle de cruceros, finalmente lo ha hecho alrededor de las ocho de la mañana en el muelle del Centenario, por cuestiones climatológicas, donde permanecerá hasta esta tarde, cuando ponga rumbo a Barcelona.

El ‘Crystal Serenity’, de 250 metros de eslora y 68.870 GT, pertenece a la compañía Crystal Cruises, del grupo A&K Travel Group (Abercrombie & Kent). En Castellón, Simón Montolío & Cía. gestiona la escala del buque, mientras que Intercruises Shoreside & Port Services, actúa como tour operador.

Dos autobuses lanzadera acercan el puerto y la ciudad y un tren turístico recorre la playa del Pinar

Durante su estancia en Castellón, los cruceristas cuentan con distintas propuestas para descubrir tanto la capital como diferentes municipios y enclaves de la provincia, ampliando así el impacto turístico de la escala más allá del entorno portuario.

Entre las actividades programadas se encuentran excursiones y tours privados a Peñíscola y Valencia, una visita al Club de Golf Mediterráneo o experiencias gastronómicas que aúnan tradición y cultura como la posibilidad de participar en un ‘paella cooking’ en Burriana.

Para aquellos pasajeros que opten por visitar Castellón, el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Turismo, ha dispuesto un informador turístico que permanece a pie de muelle para ofrecer información a los visitantes.

Además, durante toda la jornada se han habilitado dos autobuses lanzadera que conectarán el puerto con el centro de la ciudad, así como un tren turístico con salidas cada media hora que discurre por la zona de la playa del Pinar y con locución explicativa en inglés de todo el recorrido.

PortCastelló proyecta su potencial como destino de cruceros

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha puesto en valor la llegada del ‘Crystal Serenity’ como ejemplo de la estrategia que está desarrollando PortCastelló para atraer un modelo de turismo de cruceros ‘premium’, de calidad, sostenible, con alto valor añadido y que genera nuevas oportunidades de negocio y actividad económica, no solo en el entorno portuario sino en la ciuduad y en el conjunto de la provincia.

Ibáñez y Susana Soria junto al capitán y la enferemera del barco

Ibáñez y Susana Soria junto al capitán y la enferemera del barco. / Mediterráneo

Asimismo, y, en relación con el temporal marítimo que ha obligado esta mañana a cambiar de muelle la escala del buque, Ibáñez ha hecho hincapié en el potencial del puerto de Castellón como destino de cruceros y, al respecto se ha referido a la capacidad logística y operativa de la infraestructura y del recinto portuario. “La rápida actuación y coordinación de todo el equipo ha demostrado la capacidad operativa y logística del puerto de Castellón haciendo que el ‘Crystal Serenity’ haya podido atracar en el puerto a la hora prevista y con total condiciones de seguridad”.

‘Crystal Serenity’ un referente internacional del crucero de lujo

El ‘Crystal Serenity’ refuerza además el posicionamiento de PortCastelló dentro de un segmento turístico de alto nivel. El buque ha sido sometido recientemente a una remodelación destinada a incrementar la atención personalizada y mejorar el confort de los pasajeros a bordo.

Noticias relacionadas

Este buque mantiene, asimismo, una posición destacada dentro del mercado internacional de cruceros de lujo. La compañía fue reconocida por los lectores de Travel + Leisure como la mejor compañía de cruceros oceánicos de tamaño medio en los World’s Best Awards tanto en 2025 como en 2026, revalidando este año el primer puesto por segundo ejercicio consecutivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: 'El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel
  2. Castellón mantiene el aviso naranja tras una tarde con más de 180 litros, lluvias torrenciales, granizo, incendios y fuertes rachas de viento
  3. Aemet avisa de una situación meteorológica 'muy adversa' en Castellón: las máximas llegarán a los 42 grados
  4. AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Castellón
  5. Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano
  6. Aemet activa una doble alerta amarilla en Castellón: por calor y por lluvia y granizo
  7. Los hoteles de Castellón amenazan de nuevo con dejar el Imserso: 'Las pérdidas son inasumibles
  8. Porcelanosa proyecta una mina de arcilla entre Teruel y Castellón para reducir su dependencia exterior

PortCastelló da la bienvenida a cerca de 650 cruceristas que han desembarcado hoy del lujoso ‘Crystal Serenity’

PortCastelló da la bienvenida a cerca de 650 cruceristas que han desembarcado hoy del lujoso ‘Crystal Serenity’

Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

Leire Pajín (PSOE) reivindica las propuestas y alianzas impulsadas por España en Bruselas para proteger la cerámica de Castellón

Nuevo máximo de actividad en el aeropuerto de Castellón: más de 8.500 operaciones hasta julio

La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el programa de atención domiciliaria que suma más de 700 usuarios

La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el programa de atención domiciliaria que suma más de 700 usuarios

La plaza Mayor de Arañuel se transforma este sábado en el escenario de ‘Olea’

La plaza Mayor de Arañuel se transforma este sábado en el escenario de ‘Olea’

Los productores de algarroba de Castellón reclaman precios justos para evitar el abandono de los campos

Los productores de algarroba de Castellón reclaman precios justos para evitar el abandono de los campos

La noche más calurosa en Castellón desde que hay registros: 38 grados a las 1.16 horas

La noche más calurosa en Castellón desde que hay registros: 38 grados a las 1.16 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas
Tracking Pixel Contents