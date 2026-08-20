Los productores de algarroba de Castellón reclaman precios justos para evitar el abandono de los campos

La campaña de la algarroba ya está en marcha en Castellón con un aviso claro del sector agrario: sin precios dignos, el cultivo corre el riesgo de seguir perdiendo peso. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) reclama a la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y a otros sectores que utilizan esta materia prima que den prioridad a la algarroba local frente a alternativas importadas de menor calidad y mayor huella ambiental.

La petición tiene una lectura especialmente relevante en Castellón, donde el algarrobo forma parte del paisaje agrícola en muchos municipios del interior y cumple además una importante función ambiental. Es un cultivo adaptado al clima seco, resistente y presente en muchas zonas de secano, pero su continuidad depende de que la recolección compense. Si el agricultor no cubre costes, muchas algarrobas pueden quedarse en el árbol y muchas parcelas acabar abandonadas.

De dos euros a 40 céntimos

El sector llega a esta campaña después del fuerte vaivén vivido en los últimos años. Tras el boom del garrofín, la semilla de la algarroba que concentra buena parte de los nuevos usos comerciales, los precios llegaron a superar los dos euros por kilo a pie de campo. Sin embargo, en las últimas campañas las cotizaciones se hundieron hasta situarse en torno a los 0,40 euros por kilo, una caída que ha dejado a muchos productores sin margen.

AVA denuncia que los productos elaborados con garrofín y otras partes de la algarroba han subido de precio en los mercados, pero esa revalorización no se ha trasladado al agricultor. La organización defiende que la industria debe garantizar precios que, al menos, cubran los costes de producción y permitan mantener cuidadas las explotaciones.

La campaña, además, no llega con buenas previsiones productivas. Aunque las lluvias de invierno y primavera favorecieron una buena floración, la sucesión de olas de calor ha provocado estrés hídrico en los árboles y ha reducido el peso de las algarrobas. La organización agraria prevé una producción inferior a la media de los últimos cinco años.

El cultivo de algarrobas está muy extendido en el interior. / Mediterráneo

El responsable de la sectorial de frutos secos de AVA-Asaja, José Antonio Ruiz, advierte de que está en juego “algo más que un cultivo”. Según señala, si la industria sustituye el garrofín local por alternativas de fuera, los productores perderán rentabilidad, los consumidores renunciarán a las propiedades de la algarroba mediterránea y el medio ambiente también saldrá perjudicado por el mayor transporte de esos productos sustitutivos.

La organización agraria vincula directamente la rentabilidad del algarrobo con la prevención de incendios. Un campo trabajado y recolectado ayuda a mantener el territorio limpio y actúa como cortafuegos natural. En cambio, si los precios no compensan, el abandono de parcelas puede agravar el riesgo de incendios, la erosión y la desertificación en zonas de interior y secano.

Nuevos usos

La algarroba vive, al mismo tiempo, un momento de nuevas oportunidades comerciales. Además de sus usos tradicionales en agricultura, ganadería y cocina, se emplea cada vez más en productos como harinas para repostería, tabletas y bombones sin cafeína, bebidas vegetales, siropes, mermeladas, helados, cremas untables, infusiones y snacks saludables.

Por ello, la organización agraria anima también a los consumidores a demandar algarroba local. La organización considera que reforzar el consumo de proximidad puede ayudar a elevar la demanda, mejorar la rentabilidad de los productores y asegurar el futuro de un cultivo que en Castellón no solo tiene valor económico, sino también territorial y ambiental.