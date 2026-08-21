Aemet vuelve a activar la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón

La inestabilidad meteorológica, ya sea en forma de lluvia o episodios de calor extremo, es continua en Castellón durante este final de verano. La provincia ha vivido durante los últimos días episodios como reventones térmicos, caída de rayos o temperaturas nocturnas de récord, y la calma, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está lejos de llegar.

De hecho, ha activado la alerta amarilla por precipitaciones que pueden llegar a los 30 litros por metro cuadrado en el plazo de solo una hora, acompañadas de fuerte viento e incluso de granizo.

Alerta en el litoral

El aviso estará activo el sábado, desde las 6.00 a las 16.00 horas en todo el litoral de Castellón.

Castellón ha vivido hoy un descenso acusado de las temperaturas máximas que se prevé que sea aún mayor durante el fin de semana.

Los termómetros alcanzarán hoy los 34 grados de máxima en Alicante y los 31º en Castelló de la Plana y València, y las mínimas oscilarán entre los 23 y 25 grados en las tres capitales de provincia.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: