China hace caja con Castellón: factura seis veces más de lo que gasta en productos de la provincia

Ropa, utensilios del hogar, juguetes, aparatos electrónicos, cada vez más coches, y también productos químicos, maquinaria eléctrica o fibras vegetales. La indicación made in China se apodera de los productos que nos rodean e incluso de las materias primas que utilizan nuestras industrias. El gigante asiático hace caja en Castellón hasta el punto de que factura seis veces más de lo que gasta en productos de la provincia.

La provincia, solo en el primer semestre, registra importaciones procedentes de China por valor de 277, 7 millones de euros, un 39% más que el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos disponibles del ICEX. A la práctica, esto implica que Castellón gasta de media 1,5 millones de euros al día en traer productos de esta parte del continente asiático. Si se mantiene la tendencia, se podría llegar a superar el máximo de 434,6 millones en importaciones que se firmó en el 2022.

En cambio, el país de Xi Jinping apenas ha adquirido bienes procedentes de territorio castellonense en lo que va de año por valor de 43,5 millones de euros, un 4,55% por debajo de los registros del ejercicio pasado. Con ello, se evidencia el déficit comercial, que queda en estos momentos del 2026 en 234,2 millones de euros.

Hasta grifería o vehículos

¿Y qué trae Castellón desde China? La provincia importa, principalmente, productos de química orgánica y fibras, jugos y extractos vegetales, representando cada uno alrededor de un 20% de las adquisiciones. Le sigue la maquinaria eléctrica, los recubrimientos sintéticos y los aparatos sanitarios y de grifería, aunque ninguno de ellos sobrepasa el 5% de peso en las importaciones. No obstante, destaca el crecimiento en la compra de cementos, yesos y colas, electrodomésticos de línea marrón, equipos de telecomonicaciones, productos de carpintería e, incluso, automóviles. Una tendencia, esta última, más evidente, pues se aprecia en la irrupción de marcas hasta ahora desconocidas en el parque móvil e incluso en la apertura de concesionarios.

En cambio, la república popular acude a Castellón para abastecerse principalmente de coque de petróleo, que representa hasta un 60% de las ventas. También adquiere placas y baldosas cerámicas, pigmentos, árboles y plantas o impresoras.

Pese a la balanza comercial negativa, Castellón ha mejorado notablemente su vínculo con China a lo largo de los últimos años hasta el punto de que se situó en 2025 como la quinta provincia española donde más crecieron las exportaciones con este destino. Además, en el montante final del ejercicio fue el décimo territorio con más actividad, con mercancía por valor de 65,1 millones.