El diésel otra vez por las nubes: roza los dos euros en más de la mitad de las gasolineras de Castellón

Llenar el depósito de combustible se ha convertido este verano en un importante quebradero de cabeza para las familias. Y lo peor es que los precios siguen sin tocar techo. Desde principios de julio, cuando el Gobierno retiró la rebaja del IVA que había estado vigente en los meses anteriores para paliar el impacto en el precio de la guerra en Oriente Medio, la subida ha sido continua y en estos momentos entrar en cualquier estación de servicio de Castellón y llenar un tanque de 55 litros de gasóleo ya cuesta la friolera de 102,52 euros, 27 euros más que a principios de año.

Aunque en las gasolineras de Castellón el gasóleo cotizaba ayer a una media de 1,864 euros por litro, en algo más de la mitad de los surtidores el combustible más utilizado en la provincia roza ya los dos euros. De hecho, y según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en un centenar de las 187 estaciones de servicio de la provincia el diésel ya supera los 1,9 euros y, además, en cuatro de ellas ya alcanza los dos euros.

Los conductores hablan de sablazo. «Vas a repostar y la broma te cuesta casi 100 euros. Como siga subiendo el precio no podremos ni salir de casa y coger el coche para ir a trabajar será prohibitivo», explica Carlos, un comercial de Castelló.

La gasolina también está por las nubes, aunque en este caso el ascenso no ha sido tan importante. El precio medio se sitúa en la provincia en 1,703 euros, casi un 18% más que en el primer mes del año. O dicho de otra manera: el llenado de un depósito de 55 litros ha pasado de los 79,53 euros en enero a los 93,67 de ahora, es decir, 14 más.

Subidón desde julio

Repostar ahora es mucho mas caro que hace ocho meses, pero la subida más importante se ha producido desde comienzos de julio. En las últimas ocho semanas, el gasóleo se ha encarecido un 21,5% y la gasolina un 18,5%, un cambio que coincidió con la retirada de la rebaja del IVA, que volvió del tipo reducido del 10% al 21% habitual, y con la sustitución de esa medida por descuentos indirectos sobre los combustibles.

El Gobierno aprobó una reducción excepcional del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que implicaba una rebaja de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, en el real decreto se incluyó una cláusula de revisión automática de estos descuentos si los precios seguían desbordados. En virtud de esta salvaguarda especial, el descuento para el gasóleo escalará hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, mientras que en el caso de la gasolina sí que se continuará con la reducción escalonada y se aplicará la rebaja de solo 5 céntimos por litro.

Pese a las subidas acumuladas, los precios tanto de la gasolina como del diésel siguen lejos de los máximos que registraron el verano de 2022. Durante el julio de aquel año, la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1.