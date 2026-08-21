El Dolç Festival hace sonar la dolçaina y el tabalet en los pueblos de Castellón

La Diputación Provincial de Castellón promociona la cultura a través de la música tradicional de la dolçaina y el tabal con una nueva edición del Dolç Festival.

La iniciativa, organizada por la institución provincial, en colaboración con la Federación Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, lleva la música tradicional valenciana a las ocho comarcas castellonenses gracias a un completo programa compuesto por diez actuaciones.

“Queremos que la dolçaina y el tabal sigan sonando fuerte en nuestros pueblos y ciudades, porque son dos instrumentos que forman parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural. Y con el Dolç Festival conseguimos cada año acercar esta tradición a más personas y dar visibilidad al gran trabajo que realizan nuestras agrupaciones para mantener vivo un legado cultural que nos une”, ha destacado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

Este festival es una oportunidad para reconocer la labor que realizan durante todo el año las agrupaciones y los músicos para acercar su música a todos los castellonenses, pero también para “dinamizar la actividad cultural y económica de los municipios más pequeños y dar a conocer al mundo la riqueza de nuestra tierra”, ha señalado Clausell.

En este sentido, el diputado provincial ha subrayado que “desde su creación, el Dolç Festival ha demostrado que la cultura es una herramienta excepcional para acercar al público algunos de los enclaves más emblemáticos de la provincia”.

El Dolç Festival no es solo una serie de conciertos, “es una celebración de nuestra identidad, un homenaje a nuestras raíces y una apuesta por el futuro de nuestra cultura y nuestros pueblos”, ha añadido Clausell.

Percusionistas en el Dolç Festival. / Redacción

Así, el ciclo, que comenzó el pasado mes de mayo en Villamalur, con la actuación de la colla Xaloc, ya ha recorrido Xodos, Vilafranca, Catí, Càlig, Teresa y Pavías, y continuará este domingo 23 de agosto en la Ribera de Cabanes, con la actuación de la agrupación Nanos i Gegants (Vinaròs), que este año celebra su 20.º aniversario.

“Veinte años difundiendo nuestra cultura y acercando la música de la dolçaina y el tabal a todo el mundo”, ha subrayado Clausell, quien ha felicitado a la agrupación Nanos i Gegants por este aniversario y por su participación en el 38.º Aplec Internacional que se ha celebrado en Estolcolmo, señalando que “es un orgullo que agrupaciones de nuestra tierra lleven nuestras tradiciones más allá de nuestras fronteras”.

Además, el día 29 de agosto, en Montán, tendrá lugar el encuentro del Alto Mijares con la actuación de Les Goles (Almassora); y, por último, Moncofa será escenario del encuentro de la Plana Baixa con el concierto de El Senil (Torreblanca).

Al respecto, Alejandro Clausell ha incidido en la “excelente” respuesta del público y la implicación de los vecinos y visitantes, que están participando tanto en las actuaciones como en los pasacalles que llevan a cabo las collas por los pueblos.

Y ha animado a los castellonenses a “participar y disfrutar de este evento que año tras año nos une y nos enorgullece”, destacando que “el Dolç Festival vuelve a demostrar que patrimonio y cultura forman una combinación perfecta para dinamizar nuestros 135 municipios”.