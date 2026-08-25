Del alcohol, el tabaco y la fiesta a los podios mundiales: la transformación de Ángel Romero en Castellón

Ángel Romero tiene 47 años y lleva un tiempo ligado al deporte y al mundo del fitness, pero su historia no empezó en un gimnasio. Durante años estuvo en bucle con la fiesta, el tabaco y el alcohol. Una vida que le llevó a engordar hasta acercarse a los 100 kilos y, tras un divorcio, continuó con aquella dinámica.

En 2014 murió su padre, víctima de un cáncer. El golpe le hizo salir más de fiesta y a consumir alcohol con más frecuencia. Tres años después, en 2017, llegó el momento que él mismo identifica como un punto de inflexión. "En una borrachera toqué fondo", recuerda.

Aquella noche hizo una promesa a su padre: prepararse para competir en fitness y demostrar que tenía capacidad para cambiar.

En 2018 llegó aquella primera competición. La preparación fue dura. "Pasé mucha hambre y fue tan sacrificado", recuerda Ángel. Después decidió apartarse de la competición y centrarse en otras actividades, como la bicicleta de montaña.

Pero el cambio todavía no había terminado.

Cambiar sus hábitos

Después de la pandemia, en 2020, Ángel decidió formarse en el ámbito deportivo. Estudió un ciclo medio de nutrición deportiva, además de formarse como entrenador y masajista deportivo. Después montó una consulta y comenzó a trabajar con otras más personas del sector.

"El centrarme en el deporte y dejar el alcohol me hizo ganar confianza" / .

Fue entonces cuando el deporte empezó a ocupar un espacio diferente en su vida. Ángel dejó el alcohol y comenzó a centrarse en sus hábitos y en su preparación física.

"El centrarme en el deporte y dejar el alcohol me hizo ganar confianza", explica al recordar todo el proceso.

Para él, además, el gimnasio no se reduce a la competición. "Al fin y al cabo, el gimnasio no solamente competir. Hay personas que lo utilizan para mejorar su estado mental", señala.

Tres años de títulos

El cambio también comenzó a reflejarse en sus resultados deportivos. Ángel compite desde hace varios años y en 2024, 2025 y 2026 ha conseguido diferentes títulos y puestos destacados.

Su palmarés incluye dos campeonatos y tres subcampeonatos de España, además de cinco campeonatos internacionales y dos subcampeonatos del mundo.

En 2025 fue recibido por el alcalde de Burriana después de proclamarse, el 20 de septiembre, campeón de España en la categoría Master 40.

Este 2026 ha participado en seis competiciones. La última fue el pasado 5 de julio, en Italia, donde consiguió dos subcampeonatos del mundo.

Ha sido, reconoce, "un año muy bueno".

Una historia que va más allá de los trofeos

Ángel tiene claro el mensaje que quiere trasladar después de su propia experiencia: "Todo el mundo puede cambiar y todos podemos ser esa versión que tanto soñamos". Para él, la clave está en tener la capacidad de transformar una rutina en un hábito y encontrar objetivos que den sentido al día a día.

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"La vida con objetivos es mucho más interesante", afirma.