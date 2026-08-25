'OK' de la Diputación para poner en marcha por tercera vez este verano las ayudas de la línea de catástrofes

La Diputación Provincial de Castellón vuelve a responder con celeridad ante una emergencia y pone a disposición de Tírig y Catí la línea de catástrofes para paliar los daños ocasionados por el incendio forestal, siendo la tercera activación de esta herramienta en lo que va de verano.

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la concreción de las bases por las que se rige la concesión de subvención a ayuntamientos de la provincia de Castellón de menos de 20.000 habitantes para la compensación por gastos derivados de actuaciones inaplazables como consecuencia de catástrofes naturales.

El incendio forestal, que se declaró el pasado 7 de agosto, ha afectado a una superficie aproximada de 754 hectáreas, correspondiendo aproximadamente 404 hectáreas al término municipal de Tírig y 350 hectáreas al término municipal de Catí. Una extensión que evidencia la magnitud del incendio y de la intervención de las labores de extinción y control.

"Ágiles y eficaces"

“Ayudar a quienes sufren una catástrofe es un deber. Y desde la Diputación de Castellón tenemos el firme compromiso de ser ágiles y eficaces, estar al lado de nuestros municipios y poner todos los recursos económicos necesarios para ayudar a recuperar la normalidad cuanto antes”, ha subrayado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha hecho hincapié en que “ante una situación de emergencia como es un incendio forestal no podemos perder el tiempo. Por eso, hemos activado esta línea de ayudas para dar una respuesta rápida ante los daños que ha provocado el incendio forestal de Tírig”.

10.000 euros para cada localidad

Esta vía extraordinaria, incluida en el plan Diputació Respon, contempla una ayuda de 10.000 euros para Tírig y otros 10.000 euros para Catí para sufragar gasto corriente y gasto de inversión. “Volvemos a estar al lado de nuestros municipios y de sus vecinos, demostrando que la Diputación es una institución cercana, útil y que responde cuando más se necesita”, ha señalado la presidenta.

Al respecto, la dirigente provincial ha incidido en que esta línea de ayudas impulsada en la actual legislatura “es una muestra de que esta Diputación responde de manera ágil y eficaz ante una emergencia y de nuestro compromiso con los 135 municipios”.

Más recursos

Las ayudas a Tírig y Catí se suman al conjunto de medidas impulsadas este verano por la Diputación de Castellón para atender las consecuencias de los incendios forestales y apoyar la recuperación de los municipios afectados.

“Estamos ante un verano especialmente complicado, en el que nuestros municipios están haciendo frente a situaciones muy difíciles, y contar con una línea de ayudas como la que pusimos en marcha al inicio de legislatura nos permite actuar con rapidez y ofrecer una respuesta económica cuando más se necesita”, ha destacado la presidenta provincial.

En este sentido, Marta Barrachina ha recordado la modificación presupuestaria de 1,7 millones de euros que se aprobó en pleno extraordinario y urgente para atender las necesidades de los municipios afectados por el incendio de la Vall d’Uixó y garantizar los recursos necesarios para impulsar su recuperación. Los dos municipios de mayor población afectados por el incendio, la Vall d’Uixó y Onda, recibieron 100.000 euros cada uno a través de un convenio singular, ya que la línea de catástrofes atiende a las localidades de menos de 20.000 habitantes.

Asimismo, la Diputación también activó un contrato de limpieza de emergencia en 17 núcleos de población en municipios de menos de 5.000 habitantes afectados por el incendio del pasado mes de julio, para que la vuelta a sus hogares de los miles de ciudadanos que se vieron obligados a ser evacuados fuera lo más confortable posible en sus calles y espacios públicos.

Seguimiento de las lluvias

Asimismo, cabe recordar que también se ha convocado la comisión técnica de seguimiento de catástrofes para evaluar los municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como las lluvias registradas este mes de agosto en Bejís y Torás.

“Nuestra prioridad son nuestros municipios y sus vecinos, y seguiremos trabajando para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las consecuencias de las catástrofes”, ha concluido Barrachina.