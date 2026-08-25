El PSPV insta a proteger el suelo de montes quemados en Castellón de cara a las lluvias

El PSPV-PSOE de Castellón ha pedido a la Generalitat que dé prioridad al análisis de las zonas quemadas con mayor riesgo de erosión, escorrentías o arrastres en episodios de lluvias fuertes y deje preparados los recursos necesarios para actuar allí donde los técnicos lo consideren necesario. Los socialistas reclaman que el Consell no espere a la llegada de los primeros episodios de precipitaciones para concretar qué hay que hacer en los puntos más vulnerables.

La petición llega justo un mes después del inicio del incendio de la Vall d’Uixó y tras un verano en el que los grandes fuegos de la Vall, Tírig y Segorbe han afectado a más de 11.000 hectáreas en la provincia. El PSPV considera que ha transcurrido un tiempo prudencial para que la Generalitat concrete los próximos pasos del plan de recuperación anunciado a finales de julio e informe de las actuaciones previstas, los recursos disponibles y los plazos.

Amenaza a la recuperación

El secretario general provincial, Samuel Falomir, advierte de que “si no se actúa allí donde los informes detecten un riesgo alto, las primeras lluvias fuertes pueden llevarse parte del suelo que queda después del fuego, arrastrar sedimentos hacia barrancos e infraestructuras, favorecer procesos de desertificación y dificultar todavía más la recuperación del monte".

“No se trata de correr por hacer algo, sino de llegar a tiempo y disponer de los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para actuar cuando corresponda”, ha señalado.

Falomir ha advertido también de la necesidad de hacer pedagogía para evitar reforestaciones espontáneas y sin asesoramiento especializado. “Es normal que mucha gente vea sus montes quemados y tenga ganas de ir a plantar árboles, pero ahora la mejor manera de ayudar es respetar el terreno. Los expertos recomiendan no entrar por nuestra cuenta a pisar las zonas quemadas, remover el suelo o plantar sin saber antes cómo está regenerándose cada espacio”, ha explicado.

El PSPV reclama más información y transparencia sobre el plan de recuperación y que cuente con los recursos necesarios y un seguimiento durante los próximos años. Falomir ha defendido que “también debe incorporar las zonas afectadas por los incendios de Tírig y Segorbe y adaptar las actuaciones a las necesidades de cada territorio”.

Por último, Falomir ha reconocido “el enorme trabajo de los bomberos, las brigadas forestales y de todos los efectivos que han participado y continúan participando en las tareas de extinción” y ha defendido que la recuperación ambiental se haga “con rigor, coordinación y sin improvisaciones”.