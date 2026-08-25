Castellón vive su verano más letal con más de un centenar de muertes por exceso de temperatura: ¿Seguirá el calor?

Récord histórico de noches tórridas y la más cálida desde que hay registros, temperaturas diurnas por encima de los 40 grados o sensaciones térmicas por encima de los 50 grados. Castellón vive un verano extremo en cuando al calor, con el impacto que ello supone para la salud de sus vecinos. Ahora que la provincia empieza a alejarse de la canícula, sin abandonar aún las altas temperaturas, el Instituto de Salud Carlos III confirma que ha sido la época estival más letal desde que hay registros.

El análisis del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) atribuye 107 decesos en suelo castellonense al exceso de temperatura durante el verano del 2026. Resulta la cifra más alta de la serie histórica y se dispara respecto a los últimos años. En concreto, el dato implica un 25% más de fallecimientos por esta causa respecto a los 86 que se contabilizaron el año pasado. Al igual, multiplica las 40 muertes del 2024 o las 43 del 2023, además de superar ampliamente las 79 del 2022.

Por grupos de edad, el estudio refleja que los mayores, en especial a partir de los 75 años, representan el colectivo más vulnerable, pues concentran la gran mayoría de los fallecimientos vinculados al exceso de temperatura.

De la inestabilidad a un nuevo repunte

¿Y qué viene ahora? Las temperaturas, en esta recta final de agosto, no están siendo tan altas. "La situación estos días viene marcada por la presencia de una borrasca muy activa en el Atlántico, frente a las costas de Galicia y Portugal, y nos llegan flujos de viento y nubes que hacen que haya más nubosidad en la costa mediterránea y pueda descargar algún chaparrón", indica a este periódico el catedrático de Análisis Geográfico Regional, Jorge Olcina, quien matiza que "esa inestabilidad irá disminuyendo conforme avance la semana".

Gráfico que muestra las muertes atribuibles al exceso de temperatura en Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

En cambio, el climatólogo advierte de que "los modelos están señalando que el comienzo de septiembre volverá a ser caluroso, no tanto como lo que hemos tenido en julio o comienzo de agosto, pero de nuevo volverá el aire cálido y volveremos a tener temperaturas algo elevadas". A ello se sumarán los valores altos de humedad en la costa, que "agravarán la sensación térmica de calor".

En este sentido, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas seguirán superando los 30ºC en numerosos puntos de la provincia, como en la capital de la Plana, Almenara, Vinaròs o Segorbe.

Muy pendientes de la atmósfera

El intenso calor registrado este verano y, con ello, el incremento de la temperatura del agua del mar Mediterráneo hace que este año haya que extremar las precauciones ante la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvias torrenciales, con las temidas danas. De hecho, lo vivido hace poco más de dos semanas fue un avance, con hasta 186 litros por metro cuadrado registrados en puntos localizados, como Bejís o Torás.

"A partir de ahora toca durante este año una vigilancia constante y extrema a la atmósfera, porque se acumula tanto calor, tanta temperatura, especialmente en el agua del mar, que cualquier fenómeno de inestabilidad un poquito más acusada que pudiéramos tener podría desembocar en episodios de lluvias abundantes", valora el catedrático Jorge Olcina, concretando que la supervisión se tendrá que alargar hasta noviembre, "que es hasta cuando se mantienen cálidas las aguas del Mediterráneo".