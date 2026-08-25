El tráfico de mercancías en PortCastelló crece un 8,9% hasta julio y multiplica por veinte la media nacional

La Autoridad Portuaria de Castelló ha cerrado los siete primeros meses de 2026 consolidando su crecimiento. PortCastelló ha incrementado un 8,9% su tráfico total de mercancías y acumula ya 11.758.940 toneladas movidas hasta julio.

La evolución contrasta con la del conjunto del sistema portuario español, cuya media de crecimiento se sitúa en apenas un 0,4%. Además, el puerto de Castelló registra avances en todos los principales tipos de tráfico.

La diversificación de mercancías, la polivalencia operativa de las terminales y la estrategia desarrollada para abrir nuevas líneas comerciales se afianzan, según la Autoridad Portuaria, como algunas de las claves de esta evolución. A ello se suma la mejora de la eficiencia de las operaciones tras el acuerdo marco alcanzado con el colectivo de la estiba.

Más de un 50%

El crecimiento más destacado se ha producido en la mercancía general, donde PortCastelló registra un incremento del 53,6%, frente al descenso medio del 0,8% contabilizado en el conjunto de puertos estatales.

Dentro de este segmento destaca especialmente la mercancía general en contenedor, que aumenta un 52,3% hasta julio. La evolución vuelve a contrastar con la media nacional, que presenta una caída del 1,5%.

Este comportamiento se refleja también en el número de contenedores movilizados (TEU), que ha aumentado un 41,9% en Castellón, muy por encima del crecimiento medio del 1,2% registrado en los puertos españoles.

También evolucionan al alza los graneles sólidos, uno de los tráficos tradicionalmente más relevantes para PortCastelló. En los siete primeros meses del año crecen un 10,6%, mientras que el conjunto del sistema portuario nacional registra un descenso medio del 2,7%.

Decisiones estratégicas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado positivamente los resultados y ha destacado el crecimiento registrado tanto en el tráfico global como en mercancía general y contenedores.

«Crecer un 8,9% global y experimentar incrementos por encima del 50% en mercancía general y contenedor demuestra que las decisiones estratégicas que estamos adoptando están dando resultados tangibles para nuestro tejido empresarial», ha señalado.

Ibáñez ha destacado también la evolución de Castellón frente al conjunto del sistema portuario español. «Mientras el sistema portuario nacional muestra signos de estancamiento, la apuesta de PortCastelló por la versatilidad de sus instalaciones, la estabilidad operativa y la búsqueda constante de nuevos mercados nos permite ganar competitividad y afianzarnos como el gran aliado logístico del motor industrial de la provincia y de su hinterland», ha afirmado.