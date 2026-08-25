Zschimmer & Schwarz dona 10.400 euros a dos entidades sociales de Castellón

El Hogar San José de la Montaña y la Asociación Atrapasueños recibirán este año un total de 10.400 euros dentro del programa internacional de donaciones de Zschimmer & Schwarz. Ambas iniciativas han sido propuestas por empleados de la filial española de la compañía, ubicada en Vila-real.

Esta iniciativa, puesta en marcha en 2019 con motivo del 125 aniversario del grupo, se celebra cada dos años y permite a los trabajadores proponer entidades sociales de su entorno para optar a estas ayudas. Desde entonces, el programa ha respaldado proyectos relacionados con el bienestar social, la educación y el medio ambiente.

En la edición anterior fueron seleccionadas 39 iniciativas en Europa, Asia y América, con una inversión conjunta cercana a los 350.000 euros.

Entre los proyectos elegidos este año figura el del Hogar San José de la Montaña, presentado por Carlos Vivas, director global de la división de Performance Chemicals de Zschimmer & Schwarz. La entidad recibirá 5.000 euros para reformar uno de los comedores del centro, donde residen niños y adolescentes que no pueden crecer junto a sus familias.

La aportación permitirá renovar el comedor y convertirlo en un espacio más acogedor para los menores. Carlos Vivas y Daniel Sardina, gerente de Zschimmer & Schwarz España, visitaron recientemente las instalaciones para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la entidad y el espacio que será remodelado.

5.400 euros para Atrapasueños

El segundo proyecto seleccionado ha sido impulsado por Carmina Alfonso, directora de Desarrollo Corporativo Global de Zschimmer & Schwarz, y recibirá una ayuda de 5.400 euros.

La donación se destinará a la Asociación Atrapasueños, entidad especializada en Castellón en el acompañamiento a familiares y allegados de personas fallecidas por suicidio. La aportación permitirá financiar durante un año la atención psicológica de dos grupos de duelo.

La asociación nació a iniciativa de los padres de una joven que falleció por suicidio y de la psicóloga que los acompañó durante el proceso de duelo, después de constatar la falta de recursos específicos en la provincia de Castellón para las personas que afrontan una pérdida de estas características.

En 2024, 56 personas fallecieron por suicidio en la provincia de Castellón. Atrapasueños trabaja para ofrecer apoyo psicológico y acompañamiento a las familias, además de desarrollar acciones de prevención mediante charlas en institutos y otras actividades formativas.

"Este programa refleja nuestra forma de entender el compromiso con el entorno. Son los propios empleados quienes proponen las entidades y eso nos permite apoyar iniciativas muy cercanas a ellos y a la realidad que conocen", afirma Daniel Sardina, gerente de Zschimmer & Schwarz España.

Las dos entidades castellonenses han sido seleccionadas dentro de una nueva edición del programa internacional con el que Zschimmer & Schwarz apoya proyectos sociales propuestos por sus propios empleados en los distintos países en los que está presente el grupo.