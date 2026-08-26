El Bartolo: la historia detrás de la montaña que mañana conquistará La Vuelta

El nombre oficial del Bartolo, la montaña más alta de la Serralada de Les Palmes, es El Montsoriu o Alt del Colomer. Sin embargo, pocos conocen con estos dos nombres al pico de 729 metros que vigila Benicàssim y Castelló desde las alturas.

La primera curiosidad que hay que reseñar sobre el paraje del Desert de Les Palmes se centra en que el nombre de desierto no se debe a sus características físicas o geográficas, sino al apelativo que dio en su día la Orden de los Carmelitas, que se estableció en esta sierra a finales del siglo XVII. La misma ‘bautizaba’ como desiertos a los lugares elegidos para sus retiros espirituales, tratando de emular la austera existencia, silenciosa y dirigida a la plegaria que llevaban los primeros ascetas cristianos en los auténticos desiertos de Arabia o Egipto.

El ‘apellido’ de Les Palmes también crea confusión. Y es que el nombre no se debe a la existencia en su orografía de la palmera mediterránea, sino a la abundancia en aquellas montañas de la planta conocida como ‘margalló’ o palmito, que se utilizaba para hacer escobas hasta la irrupción del plástico.

¿Por qué el El Bartolo se llama así?

Siguiendo con la explicación, el siguiente punto se centra en su cima, El Bartolo, que también está relacionado con la ‘colonización’ de los Carmelitas desde 1694. Y es que la primera comunidad de estos monjes estaba compuesta por solo tres miembros y uno de ellos era el Hermano Bartolomé, conocido como Hermano Bartolo.

El citado Bartolomé o Bartolo, como prefieran, se retiró a vivir como un anacoreta durante varios años en una cavidad situada cercana a la cumbre del Montsoriu. Pese a que finalmente murió en Boltaña (Huesca), en 1728 con 81 años, en 1751 se construyó en la montaña una ermita en honor a San Miguel y la montaña, en homenaje al popular religioso, fue llamada con su nombre, Bartolo.

Una cima con 729 metros y vistas al Mediterráneo

Cuenta José Soler Carnicer en el libro Leyendas y tradiciones de Castellón, desde donde se extrae la información para este artículo, que desde el punto de vista geográfico el Bartolo es un vértice geodésico de primer orden.

Los 729 metros de su cima lo han convertido en un lugar ideal para trabajos de topógrafos y geógrafos. De hecho, en los días de buena visibilidad el Bartolo es una fabulosa atalaya que despliega ante los ojos del visitante un deslumbrante diorama de montañas, huertas, costas, pueblos y ciudades, con las islas Columbretes.

El contraste entre el más azul mediterráneo y la tierra roja de la piedra de rodeno del frondoso Desierto no deja indiferente a nadie.

Un parque natural de 3.200 hectáreas

El Parque Natural del Desert de les Palmes está ocupa parte de cinco términos municipales: Benicassim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castelló.

En el año 1989 entró a formar parte de la red de espacios naturales de la Comunitat Valenciana. La superficie protegida ocupa un total de 3.200 hectáreas, alcanzando su cota máxima en el protagonista de esta historia, el pico del Bartolo.

Pese a los graves incendios que sufrió en 1985 y 1992 conserva una singular belleza que no deja indiferente a quien lo visita.

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Fuente: 'Leyendas y tradiciones de Castellón', de José Soler Carnicer