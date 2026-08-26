El calor se resiste a abandonar Castellón: Aemet prevé temperaturas máximas de 36 grados
El verano encara su recta final pero aún da sus últimos coletazos
El verano encara su recta final en Castellón y, a pesar de que las temperaturas se sitúan aún por encima de los 30 grados, lejos quedan aquellos días de ola de calor en los que los termómetros se elevaban por encima de los 40. Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina, parece que lo peor ya ha pasado.
Sin embargo, parece que el calor aún dará sus últimos coletazos y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra temperaturas máximas que pueden alcanzar los 36 grados.
Calor en el sur provincial
Será la jornada del jueves, cuando Aemet ha activado la alerta amarilla por calor en la costa de Valencia. No será tan intenso en Castellón, pero sobre todo en los municipios del sur de la provincia el mercurio se disparará. En Onda, a las 15.00 horas se prevén 36 grados y en la capital de la Plana, 35.
Bajada de temperaturas
Será un episodio, sin embargo, aislado, puesto que cara al viernes se prevé una bajada de temperaturas generalizada que puede alcanzar los cinco grados.
La situación meteorológica se mantendrá durante el fin de semana, con máximas que no superarán los 32 grados.
En cuanto a las precipitaciones, el modelo de probabilidad de Aemet no contempla lluvia en ningún lugar de la provincia durante los próximos días.
Esta es la predicción de Aemet para Castellón:
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