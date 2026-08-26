Castellón dispara la deuda con el banco para comprar un piso: la hipoteca alcanza niveles inéditos en 17 años con 111.750 €

Pocos son ajenos hoy en día a la subida del precio de la vivienda en la provincia de Castellón, más aún cuando uno tiene la intención de convertirse en propietario. Quienes mejor lo saben, no obstante, son los castellonenses que en los últimos meses han dado el paso de firmar una hipoteca y que se han visto obligados a endeudarse mucho más para recibir las llaves de una vivienda.

El importe de los préstamos para adquirir un domicilio en propiedad alcanza su máximo en 17 años en la provincia, con una media de 111.747,90 euros al cierre del primer semestre del 2026, según los últimos datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor medio de las hipotecas, en apenas un año, ha repuntado hasta un 13%. De hecho, es necesario remontarse hasta el 2009, poco después del estallido del boom inmobiliario, para que los castellonenses tuvieran que recibir un préstamo más alto, cuando fueron de 118.311 euros.

De máximo en máximo

A nivel global, los bancos han prestado entre enero y junio de este año un total de 417,6 millones de euros a los castellonenses para la compra de vivienda. De nuevo, resulta la cifra más abultada en más de una década, esta vez desde el ejercicio del 2010.

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Esta evolución se produce a la par de la subida de precios. Solo este último año los inmuebles destinados a la venta se han revalorizado un 5,38% en la provincia, llegándose a los 1.239 euros por metro cuadrado de media, según el Portal Estadístico del Notariado. En este caso también es necesario acudir a años próximos al inicio de la crisis inmobiliaria para encontrar valores similares.

A la contra, Castellón sí que rompe con la tendencia de subida en cuanto al número de hipotecas firmadas. En el primer semestre se firmaron 3.737 créditos, un 2,6% menos que los 3.838 del año pasado. Pese a todo, es la segunda cuantía más abultada en 16 años.

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Más caras

A fin de cuentas, sin embargo, el repunte de la deuda que adquieren los nuevos propietarios en la provincia es todavía mayor. A la subida del precio de la vivienda se suma el incremento de los intereses que deben abonar. El euríbor volvió a superar de nuevo la semana pasada, algo que no ocurría en dos años, la barrera del 3%.

Esto lo notarán, en especial, quienes tengan suscrita una hipoteca variable, por su revisión al alza, pero también quienes traten de obtener una nueva a tipo fijo, ya que los bancos están llegando a ofrecerlas al 3,95%, a falta de las bonificaciones por la contratación de productos complementarios.

En este sentido, pese a la coyuntura cada vez más compleja, un reciente estudio muestra que ocho de cada diez compradores de vivienda se decanta por un préstamo hipotecario de tipo fijo animado por el impacto que han tenido los últimos episodios de inestabilidad socioeconómica global.