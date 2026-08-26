Castellón afronta la 'operación despensa' más cara: los alimentos que más suben y consejos para ahorrar

Septiembre está a la vuelta de la esquina. Son días de deshacer maletas, pero también de volver a llenar esa nevera que se quedó completamente vacía antes de partir de viaje o marcharse a la segunda residencia. Castellón afronta estos días la operación despensa con una nueva amenaza para la economía familiar: será la más cara al subir algunos alimentos básicos hasta un 14% respecto al año pasado. Los precios de la cesta de la compra suman y siguen subiendo.

Quienes acudan a una gran superficie, un mercado o una tienda de proximidad notarán que el dinero no les cunde lo mismo. Es cierto. Productos básicos como los huevos cuestan un 13,9% más que el año pasado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). También se encarece notablemente la carne de vacuno (7,8%), la de ovino (5,6%) y el pescado, tanto fresco como congelado (4,4%).

«Ahora toca reponer y será más caro», confirma a este diario la portavoz de la organización de consumidores Facua Gabriela Camayd, quien valora que «después de que se revertiera la reducción del IVA sobre los alimentos que se produjo hace algunos años, los precios en los lineales de las tiendas no han hecho más que subir, haciendo más costosa la cesta de la compra».

Sí es cierto que, al menos por ahora, dan una tregua las frutas frescas, que bajan un -3,8%; el café, cacao e infusiones (-3,7%) o el azúcar (-3%). Junto a las frutas en conserva (-0,5%) y los cereales (-1%) son los únicos productos que contribuyen a hacer más fácil este regreso a casa.

No ocurre así con las subidas que experimentan otras referencias básicas como el pan (1,2%), la leche (0,4%), los productos lácteos (0,7%) o los aceites y grasas (0,2%). A final de cuentas, la subida media de los alimentos se sitúa en el 1,3%.

Condenados a la resignación

Los residentes en la provincia que sufren este escenario se dividen entre la resignación y la aplicación de estrategias para tratar de reducir el impacto en su bolsillo. «Es una barbaridad, ahora compramos cosas más económicas para poder seguir adelante», sostiene Vicente Monferrer. «La gasolina es cara, la luz es cara, la comida es cara, todo es caro. Entre los dos sueldos hacemos uno», cuenta Mirela Jorge.

En cambio, Elena Paulesco se decanta directamente por mirar hacia otro lado y hacer malabares para subsistir: «Prefiero no mirar cuánto sube cada cosa, porque el estrés me quita años. Llego a fin de mes como puedo». Informa Clara Pinazo.

Más la vuelta al ‘cole’

Y es que, a la subida de la compra se suma un regreso a las aulas que se prevé más caro, con un desembolso medio de 680 euros por alumno, como recogió ya este diario. Aun así, pese a aceptar la situación, desde Facua instan a aplicar una serie de medidas para minimizar el gasto, más si cabe cuando toca reponer multitud de productos tras el verano y el regreso de las vacaciones. «Planificar bien es fundamental para ahorrar, ya que evita que se compren alimentos que luego no se van a consumir o que sean innecesarios, además así se contribuye a reducir el desperdicio alimentario», indica Camayd.

La representante de la entidad invita también a «comparar precios, aunque sea más cómodo acudir a un solo suermercado». En este sentido, incide en que «se tenga en cuenta al comercio local y de proximidad, que en frescos puede tener precios más ventajosos y así se les apoya». Desde Facua, por último, comentan también la posibilidad de aprovechar descuentos como los que se aplican a productos con fecha cercana de caducidad o consumo preferente «que se encuentran en perfecto estado y pueden ser más económicos».