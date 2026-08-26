Aulas más diversas: el empuje migratorio lleva a las aulas de Castellón a cifras de récord de alumnado extranjero

Las aulas de Castellón escolarizan cifras récord de alumnado extranjero. Y es que en una década prácticamente se ha incrementado en casi 10.000 estudiantes foráneos más. El curso 2025/26 cerró con 24.019 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, según las estadísticas que el Ministerio de Educación ha dado a conocer este verano, que no incluyen las escuelas de adultos. Son 1.959 más que el curso anterior (+9%). Los datos contrastan con los del curso 15/16, en que la provincia contaba con 14.392 matriculados de otros países. Y, echando la vista más atrás, sumaban 9.618 en el 05/06.

Distribución equitativa y más recursos

Desde la Confederación Gonzalo Anaya reclaman una distribución equitativa del alumnado nouvingut entre todos los centros de un área o zona única, para evitar la creación de guetos, así como la dotación de más recursos para la inclusión, tanto de alumnado recién llegado como de necesidades educativas especiales.

Nueve de cada diez, en la pública

El sistema educativo público asume el grueso del alumnado extranjero. Casi nueve de cada diez estudiantes de enseñanzas no universitarias de otros países en Castellón se escolarizan en la pública. Un porcentaje muy similar al del curso anterior, pero ligeramente inferior al de hace 10 años, al pasar del 91,63% del 15/16 al 88,25%, según la estadística del Ministerio.

Más de 30.000 si se suman las escuelas de adultos

Por su parte la Conselleria de Educación eleva la cifra de matriculados a 30.562 en el curso 25/26, al incluir los alumnos de escuelas de adultos, con lo que el incremento se sitúa en 3.432 alumnos más en un año (12,6%).

Primaria y ESO, las más numerosas

Por etapas educativas, la más numerosa sigue siendo la Primaria, que supone casi tres de cada diez alumnos (9.169). Le sigue la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (6.729), Educación de Adultos (6.311) y FP (2.763), las enseñanzas de idiomas (1.141) superan al Bachillerato (916), según los datos del Consell. Solo en Infantil y enseñanzas deportivas se detecta un descenso de alumnado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico sobre el alumnado extranjero por principales etapas educativas en la provincia de Castellón.

Más de 150 nacionalidades

Marruecos es el país que más alumnos escolariza, con 7.479 (+14,4%) en el último curso. Le sigue Rumanía, con 5.641 (-3,6%). Colombia y Venezuela ocupan el cuarto y quinto puesto, con 4.121 (+19,2%) y 1.667, (+19,8%), respectivamente. En quinto lugar se sitúa Ucrania con 1.532 (+22,4%). Por detrás se sitúan Perú (1.333 +24,1%), Argelia (1.125 +31,9%), Argentina (617 +7,5%), Pakistán 578, (+12,2%) y Honduras 516, (+20,3%).

Alumnos extranjeros, principales nacionalidades

Latinoamérica y norte de África

El alumnado de origen latinoamericano es el que mayor avance ha presentado en la última década hasta convertirse en la segunda comunidad más numerosa, según los datos del Ministerio. Hace 10 años eran 1.316 y en el 25/26 ascienden a 6.766. En ese sentido, La Asociación Un Solo Corazón atribuye parte del aumento a la llegada de familias, sobre todo colombianas y venezolanas, con hijos menores. La entidad advierte de que muchos viven en situación de pobreza y, por la escasez y el elevado precio del alquiler, algunas familias residen en habitaciones y tienen dificultades para empadronarse. Servicios Sociales puede empadronarlas en recursos como el albergue, aunque no sea su lugar real de residencia. La asociación denuncia que muchos acaban escolarizados en centros periféricos muy alejados de donde viven, por lo que pide a Educación que tenga en cuenta esta circunstancia y atienda a los informes de verificación de las asociaciones.

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Aunque los alumnos de origen europeo siguen siendo los mayoritarios, el colectivo norteafricano ha caído a un tercer lugar. Aun así, los alumnos del norte de África también van a más. Las aulas no son más que un reflejo social, pues Castellón ha liderado el alza de población en el último año con 14.000 nuevos habitantes, gracias al tirón migratorio ya que dos de cada tres nuevos vecinos son extranjeros.