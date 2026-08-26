Compromís pide preparar ya los municipios de Castellón ante el calor extremo del próximo verano

Compromís ha presentado al Pleno de la Diputación de Castelló una moción para crear una línea específica de ayudas destinada a refugios climáticos, zonas de sombra, arbolado y fuentes de agua potable en los municipios de la provincia, con especial atención a los pueblos más pequeños y con menos recursos.

La propuesta plantea que la Diputación reserve financiación en el presupuesto de 2027 para que los ayuntamientos puedan adaptar plazas, calles, parques y otros espacios públicos ante unas temperaturas extremas que cada vez son más frecuentes y prolongadas.

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha señalado que “el cambio climático ya no es una amenaza de futuro, es una realidad que estamos sufriendo en nuestros municipios. Este verano hemos vuelto a comprobar que hay plazas, parques infantiles y calles que durante muchas horas del día son prácticamente inutilizables por falta de sombra, vegetación o puntos de agua. No podemos esperar a la próxima ola de calor para empezar a actuar”.

La iniciativa permitiría financiar la plantación y reposición de arbolado, la instalación de zonas de sombra y fuentes de agua potable, la renaturalización de espacios urbanos, zonas de descanso y la adecuación y señalización de refugios climáticos.

Compromís propone también poner en marcha un Programa Provincial de Refugios Climáticos Municipales y elaborar un mapa provincial para que la ciudadanía pueda identificar fácilmente los espacios donde protegerse durante los episodios de calor extremo.

La Diputación debería coordinar este mapa con la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España y facilitar a los ayuntamientos el acceso a las diferentes líneas autonómicas, estatales y europeas existentes.

“La adaptación al cambio climático no puede depender de los recursos de cada ayuntamiento. Un pueblo pequeño tiene el mismo derecho que una ciudad a disponer de espacios públicos con sombra, árboles, agua y unas condiciones dignas durante el verano”, ha defendido Guardiola.

Reunión de alcaldías. / Redacción

La moción reclama que las ayudas provinciales sean compatibles y complementarias con otros programas de financiación y que se prioricen los municipios de menor población, los que se encuentran en riesgo de despoblación y aquellos con mayores necesidades de adaptación climática.

Compromís defiende que la Diputación, como principal administración de apoyo a los ayuntamientos de la provincia, debe anticiparse a los efectos de la crisis climática y empezar a planificar las actuaciones con suficiente antelación.

“El calor extremo ya forma parte de la realidad de nuestros pueblos. El objetivo es empezar ahora para que cuando llegue el verano de 2027 los municipios de Castelló estén mejor preparados que este verano”, ha concluido Guardiola.