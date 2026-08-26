La Diputación concede más de 35.000 euros a 14 asociaciones juveniles de Castellón

La Diputación de Castellón ha concedido más de 35.000 euros en ayudas a 14 asociaciones juveniles de la provincia para impulsar actividades y programas dirigidos a la juventud.

“Desde la Diputación de Castellón creemos en los jóvenes de nuestra provincia y atendemos sus necesidades, fomentando su desarrollo personal, cultural y social”, ha señalado la diputada de Juventud, María Tormo, quien ha destacado que estas ayudas “suponen un respaldo a las asociaciones y a su papel fundamental en la sociedad”.

Tormo ha defendido la importancia de apoyar programas de ocio educativo, participación juvenil y desarrollo social. “Si queremos futuro para nuestros pueblos y nuestra provincia, debemos respaldar a nuestros jóvenes y facilitar recursos para que puedan desarrollar proyectos en nuestra tierra”, ha afirmado.

Catorce asociaciones beneficiarias

En total, 14 entidades juveniles recibirán estas ayudas. Según la institución provincial, se trata de asociaciones que fomentan la participación de los jóvenes, favorecen el diálogo y desarrollan iniciativas relacionadas con la formación.

La diputada provincial ha puesto en valor la labor que desempeñan estas organizaciones y ha subrayado su importancia para que los jóvenes dispongan de “un espacio de participación y formación” que contribuya a generar una ciudadanía activa.

Las asociaciones beneficiarias son:

Asociación Cultural Món Màgic

Asociación Envoltades – Dones Lliures

Asociación de Jovens La Pobla Tornesa

Centro Juvenil Salesiano Porta Oberta

Asociación Juvenil Cinematográfica la Simulación

Asociación d’Esplais de Castellón

Scouts de Castellón – MSC

Federación de Asociaciones de Estudiantes – Fades

Asociación de Cases de Joventut de Castellón

Asociación Joves de Vilafamés

Asociación Juvenil Movimiento Consolación para el Mundo

Grupo Scout Sant Francesc

Asociación Juvenil San Vicente de Piedrahita

Asociación Juvenil Juniors Castellón

Campamentos, talleres y encuentros juveniles

Cada una de estas asociaciones desarrollará una actividad con repercusión provincial. Entre las propuestas previstas figuran campamentos, ciclos de convivencia, acampadas, excursiones y encuentros juveniles.

Las ayudas también permitirán organizar jornadas, conferencias, talleres, actuaciones de música y teatro, publicaciones relacionadas con la juventud y concursos.

“Queremos que los jóvenes encuentren en nuestra provincia oportunidades para crecer y formarse”, ha indicado María Tormo. La diputada ha añadido que la Diputación continuará impulsando políticas que favorezcan la participación juvenil y generen dinamismo en los 135 municipios de Castellón.

“Invertir en juventud es invertir en el futuro de Castellón”, ha concluido.