El llamativo dato de la vivienda en Castellón: 146.000 casas no son habituales ni están alquiladas

Dentro del problema en el que se ha convertido la vivienda en Castellón para los residentes en la provincia, existen datos que llaman la atención. Es el caso del que ofrece la Agencia Tributaria, a través del valor catastral y el uso de las viviendas que existen en Castellón. En la actualidad, cuatro de cada diez inmuebles contabilizados no cuenta con uso habitual ni tampoco se encuentra arrendado. Traducido a cifras, de las 343.846 viviendas con valor catastral contabilizadas en la provincia, 146.293 se encuentran a disposición de sus titulares.

A nivel porcentual, solo el 44,52% (153.091) de las casas con valor catastral aparecen como habituales. El dato se aleja notablemente de la media nacional, donde son el 57,91% de las viviendas las que tienen este uso. De hecho, Castellón es la sexta provincia española con un menor porcentaje que inmuebles en esta situación. Solo Ávila (33,55%), Teruel (38,12%), Cuenca (41,41%), Segovia (42,02%) y Soria (42,38%) cuentan con una cifra menor.

Para Hacienda, los inmuebles en disposición son aquellos que no constituyen la vivienda habitual, no están arrendados ni generan rendimientos del capital y tampoco están afectos a una actividad económica, entre otros requisitos. Es una definición en la que entran las viviendas vacías, así como las de uso ocasional o las segundas residencias que se habitan en momentos puntuales del año.

El parque de pisos provincial se completa con las 44.462 viviendas que constan como arrendadas. Apenas suponen el 12,93% de las disponibles y demuestran, una vez más, la poca alternativa que existe dentro del mercado de alquiler.

Diversas razones

Existen varias explicaciones para esta situación. Como señala Francisco Nomededéu, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Castellón, “muchas de estas viviendas fuera de mercado se ubican en lugares sin interés para los compradores, como pueden ser pueblos del interior, o tienen unos precios elevados que evitan que salgan a la venta. Pero, sobre todo, no están a disposición al no cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad”.

Nomdedéu explica que “un gran número de propietarios no tienen tiempo ni dinero para rehabilitar viviendas que cuentan con sus servicios de baja y que necesitan reformas. En otras circunstancias, estos inmuebles saldrían al mercado, pero ahora mismo están ahí sin uso”.

Por eso, reclama “más medidas para ayudar a la rehabilitación y permitir, así, que estas casas puedan ser utilizadas”. También añade el máximo representante provincial del COAPI que “habría que reducir la burocracia para que el acceso a estas subvenciones fuera más fácil y que se promocionaran mejor, porque muchos titulares las desconocen”.

Miedo al alquiler

Dentro del análisis de los datos de la Agencia Tributaria, Nomdedéu pone el énfasis en la baja tasa de viviendas para arrendar. “Muchas personas tienen miedo de poner sus pisos en alquiler por temor a los impagos o a una okupación. A pesar de que existen seguros de alquiler y mayores garantías para evitar estas situaciones, debería haber un mayor empuje desde las administraciones para revertir esta situación”, asegura.