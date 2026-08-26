El PSPV reclaman recuperar las ayudas de cooperación internacional de la Diputación de Castellón

El PSPV-PSOE de Castelló reclamará al gobierno provincial de Marta Barrachina que recupere una vía estable de ayuda humanitaria después de que la Diputación de Castellón eliminara en 2025 las aportaciones destinadas a cooperación internacional.

Los socialistas llevarán al próximo pleno una moción, a raíz de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, para restablecer recursos que permitan a la institución provincial sumarse de manera ordenada y efectiva a la respuesta ante grandes emergencias.

“Ante una catástrofe, todas las aportaciones cuentan. Castelló no solucionará por sí sola todos los problemas, pero puede sumar recursos al esfuerzo de muchas administraciones y entidades para que la ayuda llegue a quien la necesita”, ha defendido el diputado provincial socialista José Luis López.

“La solidaridad de la Diputació no puede quedarse solo en palabras o mensajes de apoyo en un pleno; debe ser visible, tangible y útil de verdad”, ha añadido.

Sin partida

López ha recordado que la cooperación internacional de la Diputación disponía de 200.000 euros anuales con el anterior equipo de gobierno. Según ha explicado, esa cantidad se redujo a 50.000 euros en 2024 y la partida se quedó sin dotación al año siguiente.

Ante esta situación, el PSPV plantea recuperar las ayudas a las ONGD, la colaboración con el Fons Valencià per la Solidaritat y una partida estable para responder ante futuras emergencias humanitarias.

“La cooperación internacional no es una ocurrencia ni una cuestión partidista. Hace más de cincuenta años que Naciones Unidas fijó el compromiso de que los países con más recursos contribuyan al desarrollo y a reducir las desigualdades. Esa solidaridad también debe estar presente cuando se produce una gran emergencia”, ha señalado López.

Colombia y Venezuela

El diputado socialista ha incidido también en los vínculos existentes entre Castellón, Colombia y Venezuela, debido a la presencia en la provincia de numerosos ciudadanos procedentes de ambos países.

“Aquí viven miles de personas procedentes de Colombia y Venezuela que tienen familia y amigos allí. Para muchos hogares de nuestra provincia, estas catástrofes no son una realidad lejana”, ha destacado.

López ha asegurado que recuperar una partida de 200.000 euros supondría menos del 0,1% del presupuesto provincial, cifrado en 216,3 millones de euros.

“No hay ningún dilema entre ayudar a nuestros pueblos o ayudar fuera. La Diputació puede seguir atendiendo a los 135 municipios y reservar una parte mínima de sus recursos para ayudar a las personas que lo han perdido todo y garantizarles alimentos, agua, medicamentos y un lugar seguro”, ha señalado.

“Eliminar esta política fue un error y el pleno tiene ahora la oportunidad de corregirlo. Pedimos el apoyo de todos los grupos para que Castelló vuelva a estar preparada para sumar cuando haga falta”, ha concluido José Luis López.