Resignación: así afrontan las familias de Castellón el encarecimiento de la compra.

La subida del precio de los alimentos se nota en los bolsillos de las familias de Castellón, que intentan adaptarse a una situación que ya se ha convertido en habitual, pero que se hace cuesta arriba con el regreso a la rutina de septiembre. Entre quienes han de hacer la compra, la resignación termina centrando la estrategia. "Se nota en el bolsillo. Es lo que hay porque hay que comer", resume el sentir recogido entre los vecinos de la provincia.

O decantarse por comprar productos más económicos o evitar mirar cuánto han subido los precios son las dos opciones que quedan al final. Elena Paulescu, jubilada y vecina de Castellón, asegura que ya se ha acostumbrado a los incrementos. A su edad le preocupa su salud, así que busca evitar el estrés que le generan las subidas: "Para vivir más tiempo prefiero no mirar cuánto sube cada cosa. Intento llegar a fin de mes cómo puedo; un poco de fruta, un poco de todo, es importante comer bien”, explica.

Gracias a contar con dos sueldos

En otros hogares, el aumento se afronta en pareja, manteniéndose gracias a dos sueldos. "La gasolina es cara, la luz es cara, la comida es cara, todo es caro. Entre los dos hacemos uno", cuenta Mirela Jorge.

Vicente Montferrer también hace compra para dos y señala que antes podía llenar el carro con 60 euros, mientras que ahora necesita gastar 150. “Es una barbaridad, ahora compramos cosas más económicas para poder seguir adelante”, asegura.

Axe Montferrer coincide en que el incremento se nota mucho, aunque asegura que no ha cambiado sus hábitos de compra “Mucho mucho, pero qué voy a hacer, si me hace falta”. Para él, las necesidades básicas obligan a mantener el gasto “Hay que comer y hay que beber”.

Para algunos de los vecinos más jóvenes la subida no ha tenido un gran impacto, Eva Pedro afirma que "no he notado mucho la subida, porque no soy la que se encarga siempre de ir a comprar y en casa no he notado diferencia“.