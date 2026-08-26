La UJI inicia el curso deportivo el 1 de septiembre: estas son las novedades y los servicios

La Universitat Jaume I (UJI) iniciará el nuevo curso deportivo el 1 de septiembre con la reapertura de todas sus instalaciones y una amplia oferta de actividades dirigidas con profesorado orientadas a promover la salud, el bienestar y la práctica deportiva, que este año incorporará una novedad.

A partir del 1 de septiembre, las personas usuarias con la Tarjeta Deportiva UJI (TEUJI), TEUJI+ o abonos de 10 usos podrán acceder libremente a las diferentes zonas deportivas del campus: la zona de aire libre, la piscina cubierta, la zona de raquetas y el pabellón polideportivo cubierto.

La Universidad mantiene además el programa Campus saludable, una iniciativa que permite a toda la comunidad universitaria utilizar gratuitamente la zona de aire libre, para reforzar así su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el bienestar físico.

Actividades dirigidas

En cuanto a las actividades dirigidas con profesorado, empezarán el 7 de septiembre. Las personas titulares de la Tarjeta de Actividades UJI (TAUJI) o de la TEUJI+ podrán participar en más de 30 modalidades deportivas que suman un total de 125 horas semanales.

La oferta se completará con programas ya consolidados como los cursos de deportes de raqueta que se iniciarán en el mes de octubre, actividades de defensa personal, programas de actividad física para personas mayores, salidas de senderismo y la tradicional Semana Blanca dedicada a los deportes de nieve.

Oferta infantil

En cuanto a la oferta infantil, el nuevo curso incorpora novedades en la modalidad de natación, que pasará a estructurarse en tres bloques de diez sesiones cada uno. Los programas de tenis y pádel mantendrán el mismo formato que en ediciones anteriores. Todas estas actividades empezarán a partir del mes de octubre.

Por otro lado, el deporte de competición continuará ocupando un lugar destacado en la programación universitaria. Respecto a las competiciones internas, la principal novedad será la incorporación del pickleball al programa. Además, se continuará con la introducción de mejoras en los reglamentos y sistemas de competición a partir de las aportaciones de las personas participantes con el objetivo principal de mejorar y agilizar el sistema.

Esgrima / UJI

En el ámbito de la competición externa, el 1 de septiembre se publicará el calendario de pruebas de selección de los equipos que representarán a la institución en las diferentes competiciones universitarias. También será un año importante en la gestión y consolidación de la Secretaría CADU. Esta responsabilidad comporta la coordinación, gestión y organización de varias iniciativas vinculadas al deporte universitario valenciano, y consolida el papel de la UJI como una de las instituciones de referencia en este ámbito.

La programación académica deportiva incluirá varias actividades con reconocimiento de créditos ECTS. Entre las propuestas destacan los cursos de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), formación en arbitraje de fútbol y fútbol sala, así como el curso de monitor o monitora de tiempo libre.

Además, se ofrecerán talleres prácticos de corta duración para dar a conocer diferentes disciplinas deportivas, muchas de estas vinculadas al medio natural, como por ejemplo reparación básica de bicicletas, escalada en rocódromo, surf y paddlesurf, espada de luz o esgrima tradicional.

Nuevo espacio de musculación

Una de las principales novedades de este curso será la creación de un nuevo espacio de musculación y fitness, una de las demandas más reiteradas por parte del estudiantado.

La nueva instalación estará situada en la zona de aire libre y contará con una superficie de 588 metros cuadrados distribuidos en dos salas comunicadas. El proyecto no solo amplía el espacio destinado a la práctica deportiva, sino que también apuesta por la sostenibilidad mediante el uso de materiales de bajo impacto ambiental y sistemas de ventilación eficientes que mejorarán el confort de las personas usuarias. Mientras finalizan los trabajos de la nueva sala, que está previsto que finalicen durante el primer semestre, continuará operativa la sala actual de musculación, que retomará la actividad el 2 de septiembre con un horario ininterrumpido de 8.30 a 21 horas.

Semana Europea del Deporte

Del 23 al 30 de septiembre, la Universitat Jaume I volverá a sumarse en la Semana Europea del Deporte, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea para fomentar la actividad física y combatir el sedentarismo.

La programación prevista incluye más de 25 actividades gratuitas, entre las que destacan las jornadas de formación como el bautismo de buceo, surf o escalada en rocódromo, actividades de deporte inclusivo, clases magistrales con deportistas de élite vinculados al programa de deportista de élite de la Universidad, talleres de primeros auxilios aplicados al deporte y sesiones divulgativas sobre oncología, deporte y nutrición.

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Además, en colaboración con la Cátedra Adelante Villarreal CF del Deporte, se organizarán diferentes torneos de pickleball, ajedrez y tenis de mesa.