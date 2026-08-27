Las 'batallas de farmear aura' llegan a Castellón: fecha, horario y lugar

Castellón se suma este viernes a una de las últimas tendencias virales que han saltado de TikTok a las calles. Una convocatoria difundida a través de esta red social llama a participar en una quedada de 'batallas de aura' en el parque Ribalta de Castelló, donde los asistentes están citados a partir de las 17.30 horas de ese viernes 28 de agosto.

El cartel, con una estética muy vinculada al anime, los memes y la cultura digital, lanza una invitación directa: "Ven, participa y demuestra tu aura". La publicación acumula en la captura difundida más de 1.500 'me gusta', 5.100 compartidos y cientos de comentarios y guardados, aunque esas cifras no permiten saber cuántas personas acudirán finalmente al encuentro.

Pero ¿qué es exactamente una batalla de aura? El término parte de la expresión 'farmear aura', muy extendida entre adolescentes y jóvenes en redes sociales. "Farmear" procede del lenguaje de los videojuegos y hace referencia a repetir acciones para conseguir puntos o recursos. En este caso, lo que se intenta acumular es "aura", entendida como carisma, presencia, estilo o capacidad para impresionar.

Batalla de farmear aura en los jardines del Turia de València esta semana. / Fernando Bustamante

Las batallas trasladan esa idea a un enfrentamiento simbólico entre dos participantes. Frente a frente, cada uno trata de imponerse mediante poses, gestos, bailes, miradas o referencias a memes virales, mientras quienes observan valoran quién proyecta más "aura". No existe un reglamento universal ni se trata de una pelea física. El público, y en algunos casos un jurado, decide quién destaca más.

De TikTok a las plazas

La cita de Castelló no es un fenómeno aislado. Después de popularizarse en distintos países latinoamericanos, las batallas de aura han comenzado a reproducirse también en España durante las últimas semanas. Ya se han celebrado o convocado encuentros en ciudades como València, A Coruña o Barcelona, mientras otras localidades preparan sus propias citas.

Uno de los casos que mayor repercusión ha alcanzado se produjo en Burgos, donde una convocatoria reunió el pasado 24 de agosto a cientos de adolescentes en el centro de la ciudad y acabó siendo dispersada por la Policía Local debido a la concentración de personas. También hay citas anunciadas en Zaragoza, Vigo o León.

El fenómeno combina así dos mundos. Nace de códigos propios de internet, pero termina convirtiéndose en un encuentro presencial en plazas y parques. Las actuaciones suelen grabarse además con teléfonos móviles para regresar posteriormente a TikTok, Instagram u otras plataformas, alimentando de nuevo la tendencia.

En Castelló, el lugar elegido es uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad: el parque Ribalta. El cartel difundido no concreta el número previsto de participantes, el funcionamiento exacto de las batallas ni si existe una organización formal detrás de la convocatoria.

Sí fija, en cambio, las coordenadas básicas de una cita que está ganando visibilidad en redes: viernes 28 de agosto, a las 17.30 horas, en el parque Ribalta. Castelló será así una de las próximas ciudades españolas en comprobar hasta dónde llega el tirón de esta peculiar moda juvenil.