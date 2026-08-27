Calor intenso antes de la bajada de temperaturas en Castellón: el viento de poniente dispara las máximas por encima de los 37 grados

Tal y como habían anunciado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento de poniente ha provocado hoy en Castellón una considerable subida de las temperaturas que ha elevado las máximas por encima de los 37 grados. Por fortuna, podría ser uno de los últimos episodios de calor intenso en la provincia, puesto que en los próximos días los termómetros caerán de forma generalizada.

Según los datos de las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), la zona que más ha sufrido con la ponentà ha sido la Plana Baixa. Así, en Vila-real el mercurio se ha elevado hasta los 37,7 grados, y en Onda hasta los 37,6. Almenara (36,8), les Alqueries (36,4) y Betxí (36,3) son otros municipios de la comarca donde el calor ha sido intenso. También en la capital de la Plana, con 36,4 grados.

Un episodio de calor que se añade a otros que se han venido sucediendo a lo largo del verano y que han contribuido a que se sigan superando récords de temperatura. Por ejemplo en Morella, donde según las mediciones de Aemet la media de las mínimas nocturnas es la más alta desde que hay registros, con un promedio de 2,7 grados superior al normal.

Descenso de las temperaturas

Las previsiones de Aemet marcan cara a los próximos días un pronunciado descenso de las temperaturas, de hasta seis grados, en todo el territorio provincial. De este modo, ya el viernes las máximas se situarán en el entorno de los 30/31 grados en el litoral y en los 25 en el entorno del Penyagolosa y en Els Ports.

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La situación será de estabilidad los días siguientes, con registros más propios de final de verano y sin precipitaciones, excepto el miércoles, cuando podría haber precipitaciones en el interior durante la tarde.