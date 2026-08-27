La Diputación de Castellón promueve la igualdad entre los jóvenes con un concurso

La Diputación de Castellón promueve la igualdad entre los jóvenes a través de la creatividad con el concurso La igualtat és cosa de totes i tots dirigido al alumnado de entre 14 y 18 años de la provincia.

La diputada de Igualdad, Marisa Torlà, ha explicado que el objetivo de este certamen es “concienciar sobre la igualdad de género mediante la realización de trabajos educativos innovadores que contribuyan a promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, procurando el desarrollo de estrategias de convivencia igualitaria en el ámbito educativo”.

La temática, sea cual sea la modalidad de presentación escogida, será siempre una reflexión personal acerca de la igualdad de la mujer. “Una oportunidad para que cada participante pueda expresar sus opiniones sobre cómo avanzar hacia una sociedad más igualitaria, libre de estereotipos y discriminaciones por razón de género”, ha subrayado Marisa Torlà.

Desde microrrelatos y viñetas gráficas hasta formatos audiovisuales, el certamen busca convertir la reflexión en una herramienta de transformación social. En este sentido, la diputada provincial ha señalado que este concurso es “un ejemplo más del compromiso de la institución provincial con la educación en igualdad como pilar fundamental para construir esa sociedad que todos aspiramos, más igualitaria y más libre de violencia”.

A partir de 3º de ESO

La convocatoria está dirigida al alumnado que esté cursando estudios de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachilleratos y Ciclos Formativos en centros educativos de la provincia de Castellón, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.

Al respecto, Torlà ha subrayado la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la defensa de valores que favorezcan una sociedad más justa e inclusiva. “Queremos seguir dando visibilidad al enorme talento de nuestros jóvenes y ofrecerles una oportunidad para mostrar su creatividad y su capacidad para sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres y hombres”, ha destacado la diputada provincial

En esta ocasión, se han establecido dos modalidades. Por un lado, la línea 1 dirigida al alumnado de 3.º y 4.º de la ESO y, por otro lado, la línea 2 para el alumnado de Bachilleratos o Ciclos formativos. En cada una de ellas habrá un premio al trabajo ganador (una tablet) y un premio al trabajo finalista (unos auriculares inalámbricos). Además, todos los participantes, tanto premiados como no premiados, recibirán un diploma acreditativo por su participación en los premios.

Asimismo, las bases del concurso establecen una serie de requisitos para cada una de las modalidades (microrrelato escrito, video o viñeta gráfica). En ningún caso serán admitidos trabajos que hayan sido previamente premiados, estén sujetos a compromiso de edición o publicación. Tampoco aquellos que se encuentren pendientes de resolución en otros concursos en la fecha de finalización del plazo de presentación del presente concurso.

En todas las modalidades, tal y como ha comentado la diputada provincial, “se valorará la originalidad, la calidad de los trabajos y el uso del lenguaje adecuado”, por lo que ha animado a los jóvenes de la provincia a participar en este certamen y presentar trabajos imaginativos.

Las solicitudes de participación deberán presentarse entre el 1 de octubre y el 20 de octubre de 2026, ambos inclusive. Destacar que la solicitud de participación deberá presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación mediante el procedimiento específico habilitado. Además, cada centro educativo seleccionará, a través del profesorado correspondiente, un máximo de tres trabajos por modalidad y línea.